أسعار اللحوم اليوم الجمعة 20-5-2022 في الأسواق المصرية

ازدادت عمليات البحث عبر المحرك العالمي «جوجل»، حول أسعار اللحوم اليوم الجمعة ، التي سجلت حالة من الثبات لجميع أنواع اللحوم في المنافذ الرسمية التابعة لبعض الجهات، مثل المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين أو منافذ وزارة الداخلية.

وشهدت أسعار اللحوم اليوم الجمعة 20 مايو الجاري، حالة من التابين من محل جزارة لآخر في مختلف أنحاء الجمهورية، وعليه توضح «الوطن»، سعر اللحم الأحمر اليوم، وذلك في المجمعات الاستهلاكية ومنافذ وزارة التموين ومحال الجزارة، ومنافذ وزارة الداخلية، وجاءت الأسعار كما يلي:

أسعار اللحوم اليوم في المجمعات الاستهلاكية

في المجمعات الاستهلاكية، سجل سعر كيلو اللحوم السودانية الطازجة اليوم 120 جنيهًا، وسجل سعر الكيلو من الضأن الأسترالي المجمد اليوم الجمعة 75 جنيهًا، وسجل سعر كيلو اللحم البرازيلي المجمد اليوم الجمعة 90 جنيهًا، وبلغ سعر كيلو اللحم المفروم البرازيلي المجمد 90 جنيهًا.

أسعار اللحوم في منافذ وزارة الداخلية

وداخل منافذ وزارة الداخلية، سجل سعر كيلو لحم الكندوز 90 جنيهًا، وسعر كيلو اللحم المفروم اليوم الجمعة 85 جنيهًا، وسعر كيلو اللحم السوداني المجمد اليوم الجمعة 80 جنيهًا، وسجل سعر كيلو الكبدة المستوردة المجمدة 70 جنيهًا.

أسعار اللحوم اليوم في المحلات التجارية

في المحلات التجارية سجل سعر كيلو اللحم المفروم البلدي اليوم الجمعة ما بين 130 و180 جنيها، فيما تراوح سعر كيلو اللحم البتلو اليوم الجمعة بين 160 و180 جنيهًا، تراوح سعر كيلو الكبدة اليوم الجمعة بين 150 و180 جنيها، تراوح سعر كيلو اللحم الكندوز اليوم الجمعة بين 170 و180 جنيهًا، تراوح سعر كيلو اللحم البلدي اليوم الجمعة بين 155 و165 جنيهًا، تراوح سعر كيلو اللحم الجملي اليوم الجمعة بين 120 و130 جنيهًا، وتراوح سعر كيلو اللحم الضأن اليوم الجمعة بين 160 و180 جنيهًا.