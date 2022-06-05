أسعار اللحوم اليوم الأحد 5 -6-2022 في الأسواق المصرية

مع اقتراب موعد عيد الأضحى، يزيد إقبال شريحة كبيرة من المواطنين على شراء اللحوم استعدادا لتخزينها، خوفا من ارتفاع أسعارها خلال فترة العيد، وبناء على هذا يواصل المواطنون يوميا البحث عن أسعار اللحوم اليوم، لمعرفة أفضل وقت لعملية الشراء والتخزين.

وفي إطار خدمات «الوطن» اليومية لجميع متابعيها، نرصد من خلال التقرير التالي، أسعار اللحوم اليوم الأحد الموافق 5 يونيو، بجميع أشكالها الطازجة والمجمّدة في الأسواق المصرية، والمجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، ومنفذ وزارة الداخلية.

أسعار اللحوم اليوم بالمجمعات الاستهلاكية

- سجل سعر الكيلو جرام من اللحوم السودانية الطازجة اليوم 120 جنيهًا.

- سجل سعر الكيلو جرام من اللحوم الضأن المجمد 75 جنيهًا.

- بلغ سعر كيلو اللحم البرازيلي المجمد 90 جنيهًا.

- بلغ سعر الكيلو جرام من اللحم البرازيلي المجمد المفروم 90 جنيهًا.

- بلغ سعر الكيلو من اللحم الضاني المجمد 90 لـ100 جنيه.

أسعار اللحوم اليوم في منافذ وزارة الداخلية

- بلغ سعر الكيلوجرام من اللحم الكندوز 90 جنيهًا.

- بلغ سعر الكيلوجرام اللحم المفروم 85 جنيهًا.

- بلغ سعر كيلو اللحم المجمد السوداني 80 جنيهًا.

- بلغ سعر كيلو الكبدة المجمدة المستوردة 70 جنيهًا.

أسعار اللحوم اليوم في المحلات التجارية

- بلغ سعر كيلو اللحم البلدي المفروم 180 جنيها.

- بلغ سعر كيلو اللحم المفروم الجملي 130 جنيها.

- تراوح سعر كيلو اللحم البتلو البلدي بين 170 و180 جنيهًا.

- بلغ سعر كيلو الكبدة البلدى الصافي 180 جنيها.

- تراوح سعر كيلو من اللحم الكندوز البلدي بين 170 و180 جنيهًا.

- تراوح سعر كيلو الكبد البلدي المختلط مع الكلاوي بين 150 و160 جنيها.

- تراوح سعر كيلو جرام من اللحم الجملي بين 120 و130 جنيهًا.

- تراوح سعر الكيلو جرام من اللحم الضأني بين 160 و180 جنيهًا.