«الرياضي للجامعات» يكشف سبب وفاة كريم أبو قورة وموعد وصول الجثمان

كشف الدكتور عرفة سلامة رئيس الاتحاد الرياضي للجامعات المصرية، موعد وصول جثمان كريم أبو قورة لاعب منتخب الجامعة الأمريكية بالقاهرة، الذي وافته المنية اليوم، أثناء مشاركته بمبارة كرة السلة في بطولة إفريقيا للجامعات المقامة في كينيا، موضحاً أن الجثمان سيصل الساعة الثامنة صباح غد السبت، إلى مطار القاهرة الدولي.

سبب وفاة كريم أبو قورة

وأضاف «سلامة» لـ«الوطن»، أن اللاعب كريم أبو قورة هو لاعب ارتكاز فريق السلة لمنتخب الجامعة الأمريكية، وطالب بالجامعة، موضحاً أن سبب الوفاة أزمة قلبية أثناء المباراة، أدت لسقوطه على الأرض في الفترة الأولى من المباراة.

اتخاذ الإجراءات القانونية لاستعادة جثمان كريم أبو قورة

وأكد الدكتور عرفة سلامة، أنه فور إبلاغه بالواقعة، تواصل مع الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية لاستعادة جثمان كريم أبو قورة لاعب السلة.

جدير بالذكر أن منتخب الجامعة الأمريكية بالقاهرة يشارك حالياً في البطولة وينافس على الميدالية البرونزية في اليوم الختامي للبطولة.