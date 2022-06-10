مؤسس مركز التميز للجينوم: رفضت السفر خارج مصر.. واتخذت محمد غنيم قدوة لي

قال الدكتور أحمد عبدالرحمن شقير، أستاذ متفرغ بكلية طب جامعة المنصورة ومؤسس مركز التميز للجينوم، إن مفتاح شخصيته البحث عن التميز، وأنه يشعر بأنه يريد يكون مختلفا عن الآخرين، وأثناء دراسته في الطب كان لديه قدوتان هما والده والدكتور محمد غنيم، مؤسس مركز الكلى والمسالك البولية بجامعة المنصورة .

شقير: الدكتور محمد غنيم قدوتي

وأضاف «شقير»، خلال لقاء ببرنامج «مصر تستطيع»، المذاع على شاشة قناة «dmc»، ويقدمه الإعلامي أحمد فايق، اليوم الجمعة، أنه عندما كان طالبا في كلية الطب كان يستمع لأحاديث الدكتور «غنيم» وإنجازات مركز الكلى المبهر، «أخدت الدكتور غنيم كقدوة ليا وأكون زيه».

وأشار إلى أنه عندما انتهى من الدراسة في الكلية بتفوق، قرر اختيار تخصص المسالك البولية، «شاهدت ما يفعله الدكتور محمد غنيم، فهو كان متفرغا ولم يفتتح عيادة، وأخذ طريقه لممارسة الطب، ومركز الكلى كان متميزا في التفرغ، فقانون تنظيم الجامعات يحتم أن يكون الطبيب كامل التفرغ عندما يكون معيدا ومدرسا مساعدا ومدرسا، وحتى 3 سنوات بعد الدكتوراه».

رفضت السفر للخارج وقررت التفرغ في مصر

وتابع: «أعتقد أن مركز الكلى هو المكان الوحيد مازال متمسكا بتطبيق هذا البند من القانون، وهذا واحد من أسباب تميزه عن باقي المراكز الطبية في مصر».

واستكمل: «كان لي 3 مسارات بعد 3 سنوات من حصولي على الدكتوراه، وهي إما أن أكون مثل الدكتور غنيم وأتفرغ، وإما افتتح عيادة خاصة وأحصل على مئات الألوف من الجنيهات، وإما أن أسافر خارج مصر، وكان اختياري بلا تردد أن أكون متفرغا بشكل كامل».

وواصل: «هذا المسار ساعدني في عدة عوامل، لدي عامل نفسي وهو إني بيصعب عليا المريض وكفاية المرض عليه ومش هزود معاناته بالحصول على فلوس منه، فكنت بتقاضى أجري عن طريق الدولة تحديدا مركز الكلى والجامعة، وهذا كان قرار مهم في حياتي».