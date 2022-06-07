خبير مصري بنيويورك: نتائج «مصر تستطيع» تخدم البلاد فى الداخل والخارج

شارك المهندس أحمد على التلاوي، أستاذ مساعد بقسم الهندسة الكهربائية ومدير معمل شركات الكهرباء الذكية بجامعة مدينة نيويورك، وأحد الخبراء المصريين بالخارج، في جلسات وفعاليات النسخة الأخيرة من سلسلة مؤتمرات «مصر تستطيع»، والتي تم إطلاقها خلال الأيام القليلة الماضية، تحت عنوان «مصر تستطيع بالصناعة».

تقليل الانبعاثات من أوتوبيسات النقل العام

وأشار مدير معمل شركات الكهرباء الذكية بجامعة مدينة نيويورك، في تصريح خاص لـ «الوطن»، إلى أن نتائج هذه المؤتمرات تخدم الدولة المصرية في الداخل والخارج، موضحا أن أبرز المحاور التي تناولها وناقشها، خلال النسخة الأخيرة من مؤتمر «مصر تستطيع»، كان محور تقليل الانبعاثات من «أوتوبيسات» النقل العام.

وأوضح «التلاوي» أن تقليل الانبعاثات من أوتوبيسات النقل العام، يعدّ من أهم المشروعات التي سيتعاون فيها مع الدولة، بهدف محاولة تقليل الانبعاثات من «أوتوبيسات» النقل العام ومن المعدات الثقيلة للإنشاءات.

تحويل الانبعاثات الضارة الناتجة عن أوتوبيسات النقل العام، إلى انبعاثات صديقة للبيئة

كما أوضح مدير معمل شركات الكهرباء الذكية بجامعة مدينة نيويورك أنه استفاد بشدة من مشاركته في جلسة «الصناعة الخضراء»، ضمن فعاليات مؤتمر «مصر تستطيع بالصناعة»، إذ تعرف على الكثير من الخبراء المصريين بالداخل والخارج، وتناقش مع العديد منهم حول مشروعات ومحاور هامة.

وأضاف «التلاوي» أنه من أهم الأهداف التي تبنتها النسخة الأخيرة «مصر تستطيع بالصناعة»، هي كهربة السيارات للاستدامة ومواجهة التغير المناخي، بالإضافة إلى كيفية تحويل الانبعاثات الضارة الناتجة عن أوتوبيسات النقل العام، إلى انبعاثات صديقة للبيئة.

وتابع مدير معمل شركات الكهرباء الذكية بجامعة مدينة نيويورك أن سلسلة مؤتمرات «مصر تستطيع»، تساعد في لم شمل الخبراء المصريين بالخارج، وجمعهم في مكان واحد، للمناقشة والحوار بينهم.