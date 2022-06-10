محمد عز لمهاجميه: مش هبطل أغني

رد الفنان محمد عز، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، على مهاجميه بسبب غنائه بجانب التمثيل.

وكتبت محمد عز قائلا: «الناس اللي بتقولي بطل غنا وركز في التمثيل مش فاهم إيه العلاقة ومين قال إني مش مركز في التمثيل طب أنا دلوقتي بقالي شهرين مبمثلش إيه المشكلة إني أعمل حاجة بحبها أنا بحب الغنا وبحب ألعب طاولة وبحب ألعب كورة إشمعنى أما بلعب طاولة أو كورة محدش بيقولي ركز في التمثيل».

وأضاف محمد عز قائلا: «أنا بحب الغنا وهفضل أغني وأعمل أغاني وأعمل حاجات بحبها إنما أنا بشتغل إيه أنا (ممثل) مفيش أي علاقة بين تركيزي في شغلي وإني عندي حاجة بحبها بعملها أما أكون معنديش شغل شكرا لحسن استماعكم».

محمد عز يحضر لأغنية مقدر انهيارك

يجهز الفنان محمد عز، حاليا لكليب أغنية جديدة بعنوان «مقدر انهيارك»، التي يقوم بتصويرها حاليا، لعرضها على موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب» الفترة المقبلة.

أغنية «مقدر انهيارك» من كلمات الشاعر سامح رأفت، ألحان سيد الشاعر، توزيع مصطفى البوب، تصويرماجد مصطفى، مونتاج محمد عبد الحميد، إنتاج بلال صبري، والفيديو كليب من إخراج سمير عز.

وروَّج منذ قليل محمد عز للأغنية من خلال موقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، حيث نشر كواليس تصوير الكليب وعلق عليه قائلا: «من كواليس تصوير أغنية مقدر انهيارك، قريبًا إن شاء الله».

محمد عز يحتفل بعيد ميلاده

واحتفل الفنان محمد عز بعيد ميلاده، الثلاثاء الماضي، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» ونشر صورا له وعلق عليها قائلًا: «عدت سنة من العمر في نعمة وستر وفضل من ربنا الحمد لله على اللي عدى والحمد لله على اللي جاي».

لتنهال عليه تعليقات أصدقائه من الوسط الفني وجمهوره عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».