محمد عز «مغرم صبابة» في كواليس تصوير أغنيته الجديدة (فيديو)

يستعد الفنان محمد عز، لطرح فيديو كليب أغنية جديدة بعنوان «مقدر انهيارك»، التي يقوم بتصويرها في الوقت الحالي، تمهيدًا لعرضها على موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، والمنصات الإلكترونية والسمعية.

محمد عز يستعد لطرح «مقدر انهيارك»

أغنية «مقدر انهيارك» لـ محمد عز، من كلمات الشاعر سامح رأفت، ألحان سيد الشاعر، توزيع مصطفى البوب، تصويرماجد مصطفى، مونتاج محمد عبد الحميد، إنتاج بلال صبري، والفيديو كليب من إخراج سمير عز.

محمد عز ينشر كواليس أغنيته الجديدة

نشر محمد عز، مقطع فيديو من كواليس تصوير الأغنية المرتقبة، عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «انستجرام»، ظهر خلال يمسك بين يديه كوبًا من الشاي، ويغني مقطع «والله ياهوى مغرم صبابة.. وقالوا لي أهل الهوى غلابة»، من أغنية مغرم صبابة للفنان الراحل محمد رشدي، التي كتب كلماتها الشاعر محمد حمزة، ولحنّها بليغ حمدي، معلقا: «من كواليس تصوير أغنية مقدر انهيارك، قريبًا إن شاء الله».

واحتفل عز، منذ أيام، بعيد ميلاده، من خلال منشور عبر حسابه على «انستجرام»، إذ كتب: «عدت سنة من العمر في نعمة وستر وفضل من ربنا، الحمد لله على اللي عدى، والحمد لله على اللي جاي، 7 يونيو يوم ميلاد جديد، ربنا يرزقنا فيه الستر والصحة وراحه البال».