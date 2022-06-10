بايدن يستنجد بالكونجرس لوقف الغلاء في أمريكا: علينا بذل المزيد من الجهد

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إنه يجب علينا بذل المزيد من الجهد وبسرعة لخفض الأسعار في الولايات المتحدة.

وأضاف بايدن، في بيان تعليقا على مؤشر أسعار المستهلك «هو مقياس لمتوسط ​​التغير بمرور الوقت في الأسعار التي يدفعها المستهلكون الحضريون لسلة سوق من السلع الاستهلاكية والخدمات (CPI) في مايو، الذي كشف عن استمرار التضخم المرتفع في الولايات المتحدة، ستواصل حكومتي بذل كل ما في وسعها لخفض الأسعار للشعب الأمريكي».

وأضاف بايدن «يجب أن يتصرف الكونجرس بشكل عاجل أيضًا وأدعو الكونجرس إلى تمرير مشروع قانون لخفض تكاليف الشحن هذا الشهر، وإيصاله إلى مكتبي، حتى نتمكن من خفض أسعار البضائع» وذلك وفقا لبيان نشره البيت الأبيض.

بايدن: يجب أن يتصرف الكونجرس بشكل عاجل بشأن الأسعار

كما دعا الكونجرس إلى تمرير تشريع لخفض التكاليف على العائلات مثل فواتير الطاقة والعقاقير الطبية.

وأوضح بايدن «لقد انخفض العجز تحت ولايتي كرئيس أكثر من أي وقت مضى، ولكن إذا أقر الكونجرس إصلاحًا ضريبيًا لجعل الأمريكيين الأكثر ثراءً والشركات الكبرى يدفعون نصيبهم العادل، فيمكننا تقليل هذا الضغط التضخمي أكثر، هذه هي أهم الأشياء التي يمكن أن يفعلها الكونجرس لمساعدة العائلات الآن واستكمال جهود الاحتياطي الفيدرالي لخفض التضخم».

وقال بايدن «إن تقرير مؤشر أسعار المستهلك يؤكد لماذا جعلت مكافحة التضخم على رأس أولوياتي الاقتصادية، في حين أنه من الجيد أن نرى اعتدالاً حرجاً للتضخم الأساسي، إلا أنه لا ينخفض ​​بالحدة والسرعة التي يجب أن نراها».

وتابع «ضرب ارتفاع أسعار بوتين بشدة في مايو هنا وفي جميع أنحاء العالم وشكلت أسعار الغاز المرتفعة في المضخات والطاقة والمواد الغذائية حوالي نصف الزيادات الشهرية في الأسعار، وارتفعت أسعار مضخات الغاز بمقدار 2 دولار للجالون في العديد من الأماكن منذ بدء الحرب الروسية على أوكرانيا».

بايدن: الحرب في أوكرانيا هي السبب الرئيسي لرفع الأسعار

وأضاف «حتى ونحن نواصل عملنا للدفاع عن الحرية في أوكرانيا، يجب علينا بذل المزيد وبسرعة لخفض الأسعار هنا في الولايات المتحدة».

وأشار "بايدن" إلى أن الأسعار في المضخات هي جزء كبير من التضخم، والحرب في أوكرانيا هي السبب الرئيسي لذلك، منوها بأن الولايات المتحدة في طريقها لإنتاج كمية قياسية من النفط العام المقبل، وأنا أعمل مع الصناعة لتسريع هذا الإنتاج.