الكونجرس الأمريكي: واشنطن مستعدة لإرسال أسلحة إلى مولدوفا إذا طلبت

أعلن الكونجرس الأمريكي، عن استعداد واشنطن لإرسال أسلحة إلى مولدوفا الحدودية مع أوكرانيا، في حال طلبت الحكومة ذلك، ردا على طلب بريطاني بتسليح مولدوفا لمواجهة أي هجمات روسية محتملة، وفقا لما نشرته شبكة قناة العربية في نبأ عاجل منذ قليل.

بريطانيا تطالب حلف الناتو بتسليح مولدوفا

وكانت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس، أعلنت في وقت سابق، عن نية لندن في إرسال أسلحة إلى مولدوفا لمواجهة أي هجمات روسية محتملة، مطالبة دول الناتو بضرورة تسليح مولدوفا، ذلك على خلفية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.