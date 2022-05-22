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الكونجرس الأمريكي: واشنطن مستعدة لإرسال أسلحة إلى مولدوفا إذا طلبت

بريطانيا تدعو الناتو لتسليح مولدوفا ضد هجمات روسية محتملة

كتب:

إيمان رحيم
02:01 م | الأحد 22 مايو 2022
الكونجرس الأمريكي

الكونجرس الأمريكي

أعلن الكونجرس الأمريكي، عن استعداد واشنطن لإرسال أسلحة إلى مولدوفا الحدودية مع أوكرانيا، في حال طلبت الحكومة ذلك، ردا على طلب بريطاني بتسليح مولدوفا لمواجهة أي هجمات روسية محتملة، وفقا لما نشرته شبكة قناة العربية في نبأ عاجل منذ قليل.

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وكانت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس، أعلنت في وقت سابق، عن نية لندن في إرسال أسلحة إلى مولدوفا لمواجهة أي هجمات روسية محتملة، مطالبة دول الناتو بضرورة تسليح مولدوفا، ذلك على خلفية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.

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بقلم إيمان رحيم