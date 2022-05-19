بايدن بعد موافقة الكونجرس على مساعدة أوكرانيا: دعم جديد في الطريق لكييف

رحب جو بايدن، الرئيس الأمريكي، بقرار الكونجرس اليوم، بشأن تمرير مساعدات لأوكرانيا بقيمة 40 مليار دولار، مشيرا إلى أن هناك حزمة أخرى من المساعدة العسكرية، والدعم في طريقها للعاصمة الأوكرانية كييف، تتضمن أسلحة مدفعية، ومحطات رادار، ومعدات عسكرية أخرى، وفقا لـ«العربية».

وقال بايدن في بيان له: «قدمنا مساعدات أمنية تاريخية لأوكرانيا، وسنواصل التعجيل بتسليم الأسلحة والمعدات الإضافية، وسنحافظ على تدفق المساعدات الأمنية والاقتصادية والغذائية والإنسانية لأوكرانيا والمنطقة والعالم جنبا إلى جنب مع مساهمات حلفائنا وشركائنا».

موافقة أغلبية الشيوخ الأمريكي على دعم أوكرانيا

وكان 79 عضوا من مجلس الشيوخ الأمريكي صوتوا بالموافقة على تمرير حزمة المساعدات العسكرية والاقتصادية والإنسانية لأوكرانيا، والتي تعد أكبر حزمة مساعدات أمريكية تقدم لأوكرانيا حتى الآن، فيما اعترض 11 عضوا بالكونغرس فقط.

أنظمة مدفعية متطورة ومحطات رادار

وأوضح بايدن، في تصريح له وفقا لـ«العربية»، أن المساعدات الأمنية لأوكرانيا، ستتضمن أنظمة مدفعية متطورة ومحطات رادار، وستتوجه مباشرة إلى إلى خطوط الحرب الأولى بين أوكرانيا وروسيا.

فيما أعلن وزير الدفاع الأمريكي، موافقة البنتاجون على حزمة المساعدات الأمريكية الجديدة لأوكرانيا، بقيمة 100 مليون دولار، التي تتضمن 18 مدفع هاوتزر و3 رادارات.

الشيوخ الأمريكي يوافق على دعم أوكرانيا

وكان مجلس الشيوخ الأمريكي، وافق في جلسته اليوم، على تمرير حزمة من المساعدات العسكرية والإنسانية، بقيمة 40 مليار دولار لأوكرانيا، وأرسل الكونجرس مشروع القانون إلى البيت الأبيض للتوقيع النهائي عليه من قبل جو بايدن، وكان مجلس النواب، وافق على الحزمة في 10 مايو، لكنها عُلقت في مجلس الشيوخ، بعد أن رفض السيناتور الجمهوري راند بول السماح بإجراء تصويت سريع.