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أوكرانيا: نعمل مع لندن على إطلاق سراح أسرى الحرب في دونيتسك

كتب:

محمد أيمن سالم
09:32 م | الجمعة 10 يونيو 2022
الحرب الروسية الأوكرانية - أرشيفية

الحرب الروسية الأوكرانية - أرشيفية

أعلنت وزارة الخارجية الأوكرانية إدانتها لمحاكمة المقاتلين الأجانب في منطقة دونيتسك الأوكرانية، وفقا لخبر عاجل نشرته "العربية".

كما أعلنت أوكرانيا من خلال وزارة الخارجية العمل مع لندن لإطلاق سراح أسرى الحرب في إقليم دونيتسك، وفقا لـ"العربية". 

ومن جانبه أعلن ديميترو كوليبا، وزير خارجية أوكرانيا، بحثه سبل تكثيف الضغط على روسيا مع نظيرته البريطانية ليز تروس، لتخفيف عبء الحروب على البلاد.

 

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