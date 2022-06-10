أوكرانيا: نعمل مع لندن على إطلاق سراح أسرى الحرب في دونيتسك

أعلنت وزارة الخارجية الأوكرانية إدانتها لمحاكمة المقاتلين الأجانب في منطقة دونيتسك الأوكرانية، وفقا لخبر عاجل نشرته "العربية".

كما أعلنت أوكرانيا من خلال وزارة الخارجية العمل مع لندن لإطلاق سراح أسرى الحرب في إقليم دونيتسك، وفقا لـ"العربية".

ومن جانبه أعلن ديميترو كوليبا، وزير خارجية أوكرانيا، بحثه سبل تكثيف الضغط على روسيا مع نظيرته البريطانية ليز تروس، لتخفيف عبء الحروب على البلاد.