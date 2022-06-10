ضياء رشوان: 96% من المواطنين والقوى السياسية مؤيدة للحوار الوطني

قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، الذي جرى اختياره منسقا عاما للحوار الوطني، إنّ الحوار دعوة أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي في إفطار الأسرة المصرية يوم 26 أبريل المنقضي، وبداية من هذا اليوم حتى الآن حدثت أمور كثيرة تدور حول هذه المبادرة.

استجابة رائعة من الشارع المصري للحوار الوطني

وأضاف رشوان خلال تقديمه برنامج مصر جديدة، على قناة ETC، أنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي عندما أطلق الدعوة مرت بمراحل، الأولى كيفية تلقي واستقبال قطاعات الشعب المصري والمؤسسات والأحزاب والكتل هذه الدعوة، والملفت في هذه المرة أنها جاءت في وقت قال الرئيس السيسي فيه إنه يدعو إلى حوار سياسي شامل حول أولويات العمل الوطني، وأن هناك قوى حزبية وشبابية وأن الوطن يتسع للجميع.

وتابع نقيب الصحفيين: «لا يوجد في الدعوة الرئاسية طرف مستبعد إلا من تلوثت يداه بالدماء أو مارس إرهابا أو عنفا، والاستجابة كانت كبيرة للغاية، والأغلبية الساحقة من المواطنين والقوى السياسية والحزبية كانت مستجيبة، بواقع 96% تأييد بشكل كامل و4% مطالبة بوجود ضمانات».

%85 من رواد السوشيال ميديا مؤيدون للحوار الوطني

وحول وسائل التواصل الاجتماعي، فقد أكد أنها شهدت ملايين الاستجابات على فيسبوك وتويتر وغيرهما من منصات السوشيال ميديا: «85% من رواد السوشيال ميديا وفقا للإحصائيات تفاعلوا مع الدعوة بإيجابية ومن تفاعلوا بسلبية 15%».

ولفت، إلى أنّنا أمام المرة الأولى التي يطلق فيها رئيس مصري دعوة رئاسية، وكان ذلك في حضور القيادات الحزبية والشخصيات العامة، وبالتالي فقد جاءت الدعوة في ظل وجود أصحابها، سواء كانوا من القوى المؤيدة أو المعارضة.