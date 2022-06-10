إصابة شخص في انهيار شرفة عقار بحي الجمرك في الإسكندرية

أصيب شخص في انهيار شرفة عقار قديم أمام مسجد الحافي بحي الجمرك غرب الإسكندرية، اليوم الجمعة، وجرى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تفاصيل انهيار شرفة عقار في الإسكندرية

تلقت غرفة عمليات حي الجمرك غرب الإسكندرية، بلاغًا يفيد بانهيار أجزاء من العقار رقم 16 شارع جلال رمضان أمام مسجد الحافي، وانتقل مسؤولو الحي وقوات الشرطة رفقة الإسعاف إلى موقع البلاغ.

وتبين من الفحص أن العقار المشار إليه، بناء قديم، مأهول بالسكان، مكون من 5 طوابق، وانهيار شرفة الطابق الأول علوي، ما تسبب في إصابة شخص.

وجرى نقل المصاب إلى مستشفى قريب من موقع الحادث، لتلقي العلاج اللازم، وجرى رفع أنقاض الشرفة.

تحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة العامة التحقيق.

مصرع شخص في انهيار سقف بالإسكندرية

وقبل يومين لقي شخص مصرعه إثر انهيار سقف عقار قديم في منطقة سوق الجمعة في الإسكندرية، بينما أنقذت قوات الحماية المدنية باقي سكان العقار باستخدام السلم الهيدروليكي.

وتلقى قسم شرطة اللبان بلاغًا يفيد بسقوط سقف العقار رقم 26 شارع سلامة موسى أمام مسجد المنايا، وانتقل ضباط القسم وقوات الحماية المدنية رفقة سيارة الإسعاف إلى موقع البلاغ.

وتبين من الفحص سقوط سقف العقار، ما أسفر عن مصرع شخصونجحت الحماية المدنية في إنزال باقي السكان.