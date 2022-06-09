عاجل.. إصابة 15 في انقلاب ميكروباص بطريق المستعمرة غرب الإسكندرية

أصيب 15 شخصًا، اليوم الخميس، إثر حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق المستعمرة بمنطقة العامرية غربي الإسكندرية.

تفاصيل حادث المستعمرة في الإسكندرية

تلقى اللواء محمود أبو عمرة، مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، بلاغا من شرطة النجدة بوقوع حادث انقلاب ميكروباص بطريق المستعمرة، اتجاه القاهرة.

انتقل ضابط الشرطة والمرور رفقة الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين من الفحص انقلاب ميكروباص، ما أسفر عن إصابة 15 شخصًا بجروح وكدمات.

نقل المصابين إلى المستشفى

جرى نقل المصابين بسيارات الإسعاف إلى مستشفى العامرية العام، لتلقي العلاج اللازم.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة العامرية أول، وجارٍ العرض على النيابة العامة للتحقيق.