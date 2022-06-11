بـ«سيجار وبورنيطة» محمد رمضان يروج لأغنيته الجديدة قريبا

روج الفنان محمد رمضان عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» للكليب الجديد لأغنيته «تنطيط»، والمقرر طرحة خلال الفترة المقبلة.

ونشر محمد رمضان صوره له من الكليب وظهر خلال الصورة يمسك سيجار في يده، وولاعة ويرتدي بورنيطة سوداء على رأسه، وعلق رمضان على الصورة قائلًا: «تنطيط قريبًا».

أغنية «تنطيط» من كلمات وألحان فريق «الباور العالي»، وتوزيع ديزل، وميكس وماستر أسامة طارق، والكليب من تنفيذ شو ميديا برودكشن ويرأسها محمود الشيخ، وإشراف عام محمود رمضان، ومدير مالي MR1 عبدالغني شوشة، ومن إخراج بثينة.

محمد رمضان يطرح بلالين

وطرح منذ أيام قليلة الفنان محمد رمضان كليبة الغنائي الجديد بلالين والذي تصدر التريند في أولى ساعات طرحه في عدد من الدول العربية أبرزها: ليبيا، مصر، الأردن، اليمن، المغرب، السعودية، الإمارات، الجزائر، الكويت، العراق، تونس.

أغنية «بلالين» من كلمات وألحان إسلام شندي، وتوزيع شندي وخليل، وإخراج بثينة.

كلمات أغنية بلالين

وتقول كلمات الأغنية: «دخولنا مرعب خلي الكل يركن.. وحش اللعبة حضر يبقي كله يكتم.. ماليش آخر من الآخر أنا متحكم.. هكسر سقف طموحك عالمزيكا مجرم.. ياض جامد أنا كده من يومي.. نسخة واحدة وهما قلدوني.. بالأسطورة أنا لقبوني.. صعبة عليكوا إنكوا توصلولي».