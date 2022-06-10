مدحت العدل: محمد رمضان لم يحضر حفل زفاف ابنتي بـ«حرس»

حرص الكاتب مدحت العدل على التعليق على الجدل المثار حول ظهور محمد رمضان في فرح ابنته بحراس، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

مدحت العدل يوضح سبب حضور محمد رمضان فرح ابنته

وكتب مدحت العدل: «توضيح، شرُفت بالفنان الجدع ابن البلد النجم محمد رمضان الذي دعوته لفرح ابنتي (آية) فجاء وغنى وأبدع وأسعدها وأسعدنا جميعًا وطبعًا بلا مقابل، وإنما هدية منه لي وللعروسين كما يليق بفنان ابن أصول حقًا».

أخذه الحرس الخاص بالعرس

وأضاف العدل: «وعندما انتهى من الغناء أخذه الحرس الخاص بالعرس وليس بمحمد رمضان الذي جاء للفرح مع سائقه فقط، فجريت ورائه لكي يجلس معنا كواحد من الأسرة، وكان الإصرار على العودة ليجلس معززًا مكرمًا، وكل الشكر للفنان الكبير، ومكانته ليست من فراغ».

أحتفال مدحت العدل بحفل زفاف أبنته

احتفل الكاتب الدكتور مدحت العدل منذ أيام ماضية، بحفل زفاف ابنته آية، في أحد الأماكن المطلة على النيل، وسط حضور عدد من الأصدقاء والأهل والفنانين، وحرص على تهنئة ابنته بطريقته الخاصة، في أول تعليق له من خلال صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي.

وشارك الكاتب مدحت العدل جمهوره، بمجموعة من الصور الخاصة بحفل زفاف ابنته وزوجها عمر شطا، على صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وعلق عليها قائلًا: «تروح وتيجي قصاد عنيا.. أحس إن الحياة بهية والدنيا عندي معناها هي.. وآية آية في كل حاجة».