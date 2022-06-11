جمارك نويبع تضبط كمية كبيرة من المخدرات داخل تجويف سحري بشاحنة

أحبطت الإدارة العامة لجمارك نويبع تضبط محاولة تهريب كمية من مخدر الحشيش مخبأة في مخزن سري بسيارة نقل متجهة من مصر إلى الأردن عبر ميناء نويبع البحري، إذ تمكن رجال الجمارك بالإدارة العامة لجمارك نويبع برئاسة حمدي الشعراوي مدير عام جمارك نويبع بالتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات، وقسم البحث الجنائي بميناء نويبع من ضبط محاولة تهريب كمية من مخدر الحشيش، بالمخالفة لأحكام قانون لأحكام قانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وتعديلاته وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وتعديلاته.

تشديد الرقابة على المنافذ الجمركية

جاء ذلك تنفيذا لتعليمات الأستاذ الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك ومحمد حنفى مستشار رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.

الاشتباه في الشحنة

وقال مصدر بجمرك نويبع رفض ذكر اسمه، إنه بناء على معلومات مشتركة وردت إلى إدارة جمرك الصادر والأمن الجمركي بالإدارة العامة لجمارك نويبع، وإدارة مكافحة المخدرات وقسم البحث الجنائي بميناء نويبع البحري تفيد الاشتباه في أحد السائقين، ويعتزم المدعو «ر . م . م»، مصري الجنسية، تهريب كمية من المواد المخدرة، والممنوعات المجرم حيازتها قانونا والمؤثرة على الحالة النفسية والصحية للأشخاص حال سفره إلى خارج البلاد وإخفائها داخل مشمول البضائع المحملة على الشاحنة قيادته رقم 4179 د ا ق – 1383 د ا هـ مصرية داخل مشمول البيان الجمركي رقم 5703 لسنة 2022 صادر باسم شركة للتصدير ومشمولها عبارة عن 329 طرد ملابس وأحذية ولوازم ستائر ومصنوعات يدوية عبارة مصدرة لدولة الأردن عبر ميناء نويبع البحري.

تجويف سحري داخل الشاحنة

وأكد المصدر أنه جرى تشكيل لجنة جمركية برئاسة محمود حمزة مدير إدارة مجمع الوارد، وأحمد سلام بالمكتب الفنى ومصطفى رزق ومصطفى فهمي مأموري الحركة وأسامة أبوسعد بإدارة الأمن الجمركي وعلى صالح مأمور الحركة لتنفيذ الإخبارية فتبين وجود 22 لفة، و6 شرائح مادة داكنة اللون يشتبه أن تكون من مادة جوهر الحشيش المخدر ملفوفة بشريط لاصق بوزن إجمالي 11.795 كجم مخبأة داخل تجويف سحري بتابلوه كابينة القيادة للشاحنة بطريقة يصعب الوصول اليها و لم يقر عنها المذكور أثناء التفتيش واثناء انهاء الإجراءات على البيان الجمركي، جري ضبط المخزن وكمية المخدرات المضبوطة، وقدرت التعويضات الجمركية بمليون و179 ألف و500 جنيه.

تحرير محضر ضبط جمركي

وجرى تحرير محضر ضبط جمركي رقم 6 لسنة 2022 وحرره محمد عبدالخالق بالشئون القانونية، بالواقعة وأحيل للنيابة العامة التي قررت حبس المتهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات وتقرير المعمل الجنائي حول الكمية المضبوطة.