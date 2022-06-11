اليوم.. محاكمة 4 متهمين حرقوا مسكنا تسبب في مصرع طفل بالمقطم

تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار هشام عبد المجيد، اليوم السبت، محاكمة 4 متهمين تسبب لإضرامهم للنيران في وفاة طفل بالمقطم.

وتعقد الجلسة برئاسة المستشار هشام عبدالمجيد، وعضوية المستشارين جمال إبراهيم عليوة، وعادل إبراهيم الغويط وأسامة محمد أبو صافي، وأمانة سر أحمد فهمي ومحمود عبد الرشيد، اليوم.

محاكمة 4 متهمين اشعلوا النار في مسكن تسبب في مصرع طفل بالمقطم

وكان أمر الإحالة الصادر عن نيابة جنوب القاهرة الكلية، كشف عن أن المتهمين بدائرة قسم المقطم محافظة القاهرة، قام أحدهم بإشعال النار عمدًا في مبني سكني مملوك للمجني عليه عماد محمود، بأن سكب على باب مسكنه مادة قابلة للاشتعال وهي جازولين، وقام بإيصال مصدر لهب به باستخدام ولاعة، فاندلعت النيران بمسكنه ومحتويات المسكن ونشأ عن ذلك حريق تسبب في وفاة المجني عليه الطفل هاني عماد، الذي كان متواجدًا داخل المسكن وقت اشتعال النار بجسده.

تفاصيل قرار الإحالة

وأضاف قرار الإحالة إلى محكمة الجنايات أن المتهمين الباقيين اشتركا بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في إشعال النار عمدًا بمسكن المجني عليه عماد محمود بأن توجها لمكان تواجده وحرضاه على ارتكاب تلك الجريمة واتفقا معه على ارتكابها مقابل مبلغ نقدي وساعداه بأن أمداه بعبوة تحتوي على مادة قابلة للاشتعال وهي جازولين وولاعة وقد تمت تلك الجريمة بناء على ذلك التحريض والاتفاق والمساعدة.

وتبين أن المتهمين بالقضية وهم كل من «محمد.ع» عامل و«كامل .م»، وشهرته رامي و«هاني .م» و«صلاح .ع »، حسب ترتيبهم بأمر الإحالة.

كما ثبت بتقرير مصلحة الطب الشرعي أن الطفل المجني عليه هاني عماد في العقد الثاني من العمر، وأن وفاته حدثت بسبب حروق من الدرجات الأولى والثانية والثالثة بمناطق متفرقة بجسده بنسبة 30%، فأمرت النيابة بإحالة المتهمين لمحاكمتهم أمام محكمة الجنايات بالاتهامات السابقة.