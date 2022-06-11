حماقي يشعل حفلات الأردن للمرة الثانية في أقل من عام

تألق المطرب محمد حماقي في حفله الغنائي الذي أقيم مساء أمس الجمعة، في دولة الأردن بحضور كامل العدد من مختلف الجنسيات العربية.

بدأ الحفل قويًا إذ تزايدت أجواء الإثارة بمجرد صعود حماقي على خشبة المسرح مرددا لأغنية «نفسى أبقي جنبو» تعالت صيحات وهتافات استقبال الجمهور له.

بعدها حرص حماقي على توجيه التحية لكل أبناء الجنسيات العربية لحفاوة الاستقبال، وبخاصة شعب الأردن، قائلًا: «رغم إني كنت موجود معاكم من كام شهر بس حقيقي وحشوتني جدًا».

وأشعل حماقي وصلات الرقص المتتالية على مدي قرابة الساعتين بعدد كبير من أغانيه المميزة التي تالق بها طوال مشواره الفني الممتد لأكثر من 20 عامًا، منها زيها مين، لا ملامة، ما بلاش، من قلبي بغني، م البداية ، أحلى حاجة فيكي و هوه دا حبيبي، بالإضافة إلى أغنيته الأخيرة «جمالها استثنائي»، التي حققت أكثر من 14 مليون مشاهدة في أقل من شهر منذ طرحها عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، وفي ختام الحفل طالب الجمهور من حماقي بعدم المغادرة وتقديم المزيد لكنه وعدهم بتكرار الحفل مرة أخرى في القريب العاجل.

وأحيا حماقي مؤخرًا عدد من الحفلات الغنائية الضخمة بدول الخليج العربي والتي حقق جماهيرية غير مسبوقة ليفرض سيطرته بقوة على قلوب عشاقه في مختلف الدول العربية.

وتربع حماقي طوال عام 2021 على عرش أضخم الإحتفالات والمهرجانات الدولية بمصر والعالم العربي والتي شهدت متابعات عالمية كان أبرزها تقديمه للأغنية الرسمية للاحتفال العالمي بإفتتاح أقدم طريق أثري في التاريخ «الكباش» بمدينة الأقصر.