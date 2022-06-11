حزب إرادة جيل: الحوار الوطني سيشمل تبادل للأفكار بين الأحزاب

اعتبر النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل وعضو مجلس الشيوخ، أن الحوار الوطني بدأ بالفعل منذ إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي عنه في حفل افطار الأسرة المصرية، لافتًا أن الحوار الوطني سيشمل تبادل للأفكار وهو لكل الأطياف والفئات والأحزاب، مشددًا على أن الرئيس قال إن الحوار لا يفسد للوطن قضية.

يجب أن نتحاور من أجل الوطن

وأوضح «مطر» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية دينا عبدالكريم في برنامج «التاسعة» المذاع عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري، أنه يجب أن نتحاور من أجل الوطن وليس من أجل الاختلاف أو اظهار القوة إنما يكون الحوار من أجل المواطن ومن أجل استقرار البلاد واستمرار مسيرة التنمية، ومن أجل توضيح أننا لسنا بمنأى عن العالم، مشيرًا إلى أن الحوار الوطني سيشمل كل المحاور التي نتناقش فيها خلال حياتنا اليومية.

وكان الكاتب الصحفي ضياء رشوان نقيب الصحفيين ومنسق عام الحوار الوطني قد اعلن في تصريحات تلفزيونية انه تم توجيه 400 دعوة للفئات المختلفة من المجتمع المصري، ووصل التسجيل المفتوح على الصفحة الخاصة بالأكاديمية إلى 69 ألفا و530 استمارة، وهو ما يؤكد أن المواطنين والأحزاب والقوى السياسية يرغبون في الحوار.