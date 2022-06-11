«بتي» الأولى في إعدادية المنيا.. أصيبت بكورونا طوال فترة الامتحانات «فيديو»

قبل 4 أيام من انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية في المنيا، أصيبت طالبة متفوقة ومجتهدة بفيروس كورونا، فوجدت نفسها أمام خيارين، إما الاعتذار عن دخول الامتحانات وتأجيلها للدور الثاني، أو الإصرار علي إثبات النجاح والتميز رغم ظروف مرضها الطارئ، وهو ما فعلته بكل جسارة حتى فاجأت الجميع بحصولها علي المجموع النهائي لتكون ضمن قائمة أوائل الإعدادية بالمحافظة.

«بتي» اجتازت محنة كورونا خلال أداء الامتحانات

وقالت بتي باسم عادل وديع، في بث مباشر مع «الوطن»، إنها تقيم في قرية صفط اللبن التابعة لمركز المنيا، وقبل 4 أيام من انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية في شهر مايو الماضي، شعرت بحالة إعياء شديدة، وتبين إصابتها بفيروس كورونا، ما أصابها بحالة من الخوف والقلق من أداء الامتحانات بشكل قد يؤثر على تفوقها، لكنها قررت أن تؤدي الامتحانات وتجتاز هذه المحنة، وأقنعت والدها الذي طلب منها الاعتذار وتأجيل الإمتحانات للدور الثاني بأنها ستتجاوز هذ الظرف بكل مسؤولية.

وكان والد «بتي» يصطحبها يوميا لمقر اللجنة بمدرسة الشهيد كريم عامر زيدان بصفط اللبن، كما كانت الأم التي تعمل معلمة تشجعها وتدعمها حتى تجتاز هذا الموقف الصعب.

الاجتهاد والاخلاص مفتاح التفوق والنجاح

وأضافت «بتي» أنها كانت واثقة من التفوق والتميز، والحصول على الدرجة النهائية، رغم إصابتها بفيروس كورونا قبل بداية الامتحانات حتى انتهائها، وبعد ظهور النتيجة جاءت من بين قائمة أوائل المحافظة ففرحت وأسرتها فرحا شديدا لأن تعبها ومجهودها لم يذهبا هباءا، فلكل مجتهد نصيب.

وأوضحت «بتي»، أنها كانت تعتني بدروسها ومذاكرتها طوال العام الدراسي، وكان لأسرتها دور كبير في تقديم كل أنواع الدعم والرعاية والتشجيع، ما جعلها بين أوائل الشهادة الإعدادية، ونصحت جميع الطلاب بالاجتهاد والإخلاص حتي يحققوا النجاح الباهر.

وقال والد «بتي»، إنه رباها على الاعتماد علي النفس، وحب واحترام الغير، وكان يشجعها علي المذاكرة والتفوق في تعليمها منذ طفولتها، وكان يعتني بها جيدا طول العام الدراسي ويلبي لها كافة احتياجاتها لإنها مثابرة ومجتهدة، وتتحمل المسؤولية، وحينما أصيبت بفيروس كورونا خلال فترة الإمتحانات كان يرفقها يوميا لتوصيلها لمقر اللجنة بقرية صفط اللبن.

وكان اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا اعتمد الأربعاء الماضي نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية بالمدارس الرسمية والمنازل للعام الدراسي 2022 بنسبة نجاح بلغت 72.97%، وقدم التهنئة للطلاب الأوائل وعددهم 126 حصلوا على المجموع النهائي بواقع 280 درجة.