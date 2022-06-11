سفير روسيا في أمريكا: العلاقات بين موسكو وواشنطن وصلت إلى نقطة حرجة

أكد السفير الروسي بواشنطن أناتولي أنطونوف، أنّ الحوار السياسي بين بلاده والولايات المتحدة أصبح في مأزق حقيقي.

وقال «أنطونوف»، خلال كلمته في حفلة بالسفارة الروسية بمناسبة العيد الوطني: «إن العلاقات بين موسكو وواشنطن وصلت إلى نقطة حرجة»، مضيفًا «بسبب سياسات الولايات المتحدة وصل الحوار السياسي الثنائي إلى مأزق».

وأوضح السفير الروسي، أنّ موسكو منفتحة على التعامل الدبلوماسي المبني على أساس الاحترام المتبادل والمساواة، وخاصة الآن عندما يواجه العالم مثل هذا العدد الكبير من التحديات التي تتطلب الردود المنسقة من جانب المجتمع الدولي بأسره، مشيرا إلى أنه من بين التحديات القائمة الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل وتغيير المناخ والأمن الغذائي.

الدفاع الروسية تعلن الانتهاء من تدريبات للقوات البحرية بالمحيط الهادئ

من جانبها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية الانتهاء من تدريبات في المحيط الهادئ، شاركت فيها أكثر من 40 سفينة حربية وسفن إسناد وما يصل إلى 20 طائرة ومروحية.

وأوضحت الوزارة، أنّ القوات أجرت خلال التدريبات أكثر من 300 تمرين قتالي منها 170 عملية باستخدام عملي للأسلحة، وفقا لما ذكرته قناة «روسيا اليوم».

ونوهت وزارة الدفاع الروسية، بأنّه شارك في التدريبات أيضا الفرقاطة مارشال شابوشنيكوف وسفن وفرقاطات كبيرة مضادة للغواصات وكاسحات ألغام.