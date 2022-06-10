الصحة: إعلان مصر خالية من فيروس سي قريبا.. كان يحصد أرواح 40 ألف سنويا

قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، إن ما حدث في قطاع الصحة خلال السنوات الماضية منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي المسؤولية إنجاز كبير يطول شرح تفاصيله، لافتا إلى أن إحدى المنظمات الدولية أصدرت تقريرا عن الصحة المصرية بشأن فيروس سي يقول: «يواجه قطاع الرعاية الصحية في مصر تحديات تسببها مشاكل مرضية محددة، لا سيما الالتهاب الكبدي الوبائي، فقد سجلت مصر أعلى معدلات الإصابة به، حيث يعاني نحو 7% من السكان البالغين في مصر منه بما يعادل 4.5 مليون نسمة».

وفاة 40 ألف مصري سنويا بسبب الالتهاب الكبدي

وأوضح عبد الغفار، في مداخلة عبر سكاي بي لبرنامج «كلام في السياسة» مع الإعلامي أحمد الطاهري، المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن التقرير يؤكد ارتفاع نسب الوفاة بسبب الفيروس لتحتل المرتبة الثالثة بعد الجلطات، بوفاة نحو 40 ألف مصري سنويا بسبب الالتهاب الكبدي الوبائي، بالإضافة لعدد مصابين يصل إلى 150 ألف إصابة جديدة، لافتا إلى أن ذلك قبل أن يطلق الرئيس السيسي مبادرة 100 مليون صحة.

الصحة العالمية تشكر الرئيس السيسي

وأشار إلى أن مدير منظمة الصحة العالمية في كلمته بمعرض الصحة الأفريقي، وجه الشكر للرئيس السيسي للجهد المبذول في التخلص من التهاب الكبد الوبائي الذي كان يموت بسببه 40 ألف مواطن سنويا، لافتا إلى أن مصر تستعد لإعلان مصر خالية من التهاب الكبد الوبائي قريبا، وأن السبب الأول في الوفيات الجلطات التي تنتج عن ارتفاع ضغط الدم، وتضمنت مبادرة 100 مليون صحة مواجهة تلك الأمراض غير المعدية ومنها الضغط والسكر والسمنة والتي تتسبب في ارتفاع معدلات الوفاة.