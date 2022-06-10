كورونا اليوم في مصر.. «الصحة»: استقرار الوضع الوبائي للإصابات والوفيات

كشفت تقارير رسمية صادرة من وزارة الصحة والسكان عن اخر مستجدات فيروس كورونا فى مصر، وقالت الوزارة فى التقارير أنهناك انخفاض كبير في اعداد اصابات فيروس كورونا فوصل متوسط اليومي لعدد الإصابات حالتين يوميا مصابة بالفيروس، وعن معدلات الوفيات قالت هناك حالات وفيات ولكن قد تصل الى حالة واحدة، وهذه الحالات من أصحاب الأمراض المزمنة وغير حاصلة على لقاح كورونا.

معدلات الشفاء من فيروس كورونا في مصر

وأشارت وزارة الصحة والسكان عن ارتفاع معدلات الشفاء من فيروس كورونا داخل مستشفيات العزل الصحي، وأوضحت الوزارة سبب ارتفاع معدلات الشفاء من فيروس كورونا، وقالت يرجع ارتفاع معدلات الشفاء إلى التوسعات فى عملية التطعيمات التي أطلقتها وزارة الصحة والسكان في جميع المحافظات، ممثلة في حملة طرق الأبواب.

وتابعت الوزارة، أن حملة طرق الأبواب تستهدف الوصول إلى المواطنين والتسجيل لهم على موقع تسجيل لقاح كورونا، والوقوف على أسباب عزوف بعض المواطنين من الحصول على اللقاح، وقالت الوزارة إن جميع لقاحات كورونا آمنة ولا داعى للخوف، ولا صحة لانتهاء صلاحية اللقاحات، اللقاحات يتم تخزينها داخل ثلاجات مخصصة لحفظ اللقاحات ومزودة بكل التقنيات الحديثة.

لقاحات كورونا فى مصر

ونفت وزارة الصحة والسكان وجود أي لقاح أفضل من لقاح آخر، وقالت إن جميع لقاحات كورونا تعمل بنفس الكفاءة لتعزيز مناعة الجسم ضد فيروس كورونا ومتحوراته التي تظهر من حين إلى آخر، مؤكدة على أهمية الجرعة التنشيطية من لقاحات كورونا، ودعت المواطنين إلى عدم الإهمال في الحصول على هذه الجرعة.

كما أكدت وزارة الصحة والسكان على استمرار رفع أعلى درجات الاستعداد القصوى على مستوى محافظات الجمهورية، وقالت إنه رغم الإنخفاض الملحوظ في أعداد إصابات فيروس كورونا، ما زالت هناك حالة من الاستعداد القصوى تحسبا لأي طارئ يمكن أن يحدث.