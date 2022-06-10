«الصحة العالمية»: بيانات أساسية لشرح بداية «كورونا» لا تزال مفقودة

أوصت منظمة «الصحة العالمية»، بأقوى عباراتها حتى الآن بضرورة إجراء تحقيق أعمق لمعرفة ما إذا كان هناك حادث مختبر قد يلقي باللوم عليه في تفشي فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، وفقًا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

ويمثل موقف المنظمة تراجعا شديدا عن التقييم الأولي لـ«المنظمة» فيما يتعلق بأصل «كورونا»، فيما قالت مجموعة من خبراء «الصحة العالمية» في تقرير، أمس الخميس، إن بيانات أساسية لشرح كيف بدأ الفيروس لا تزال مفقودة.

كوريا الجنوبية تسجل 9315 إصابة جديدة بـ الفيروس

من جانبها، سجلت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية، 9315 إصابة جديدة بـ«كورونا» بينه حالة وافدة من الخارج و18 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 18209650 حالة، فيما وصلت الحصيلة الإجمالية لـ الوفيات إلى 24341 حالة وفاة، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «يونهاب» الكورية الجنوبية في نشرتها باللغة الإنجليزية.

كوريا الشمالية تسجل 45540 إصابة بـ«كورونا»

وفي الجارة الشمالية، سجلت السلطات الصحية، اليوم الجمعة، 45540 إصابة بـ «كورونا» أو ما يطلق عليه «الحمى»، ليصل إجمالي الإصابات إلى 4349920 حالة، فيما تعافى أكثر من 4265860 شخصا، ويخضع للعلاج ما لا يقل عن 83980 شخصا في البلاد، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية.

وفي الصين، سجل البر الرئيسي لـ البلاد، 30 إصابة محلية العدوى بـ«كورونا»، بينها 15 في منطقة منغوليا الداخلية ذاتية الحكم، و7 في بكين، و6 في شنجهاي واثنتان في لياونينج.

وقالت «لجنة الصحة الوطنية» الصينية، في تقرير يومي، إن 156 مريضا خرجوا من المستشفيات بعد شفائهم من «كورونا»، ليصل الإجمالي 218559 شخصا.

تسجيل 6 حالات إصابة محلية العدوى بـ الفيروس في «شنجهاي»

وفي الصين، أعلنت لجنة «الصحة المحلية» في «شنجهاي»، تسجيل 6 حالات إصابة محلية العدوى بـ«كورونا» و5 حالات محلية بدون أعراض، وفقا لما ذكرته وكالة «شينخوا» الصينية للأنباء في نشرتها باللغة الإنجليزية.

ووفقا لموقع «ورلد ميتر»، بلغ إجمالي إصابات الفيروس حول العالم، 538 مليونًا و716 ألفًا و8 حالات، ووصل إجمالي الوفيات إلى 6 ملايين و328 ألفًا و143 حالات وفاة، وسجلت حالات التعافي من الفيروس، 511 ملايين و853 ألفا و838 حالة.

حالات إصابة بـ «جدري القردة» في واشنطن وكاليفورنيا

من جانبها، رصدت «المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض»، 40 إصابة بـ«جدري القردة» في 15 ولاية أمريكية، موضحة في نشرة، أن الحالات تم رصدها في: «واشنطن - أريزونا - مقاطعة كولومبيا - جورجيا - فلوريدا - كاليفورنيا - كولارادو - إلينوي - هاواي - ماساتشوسيتس - نيويورك - تكساس - بنسلفانيا - يوتا - فرجينيا»، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية «واس».