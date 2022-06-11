كيف تحمي أطفالك من رمد العيون والالتهابات مع ارتفاع الحرارة؟.. طبيب يجيب

قال الدكتور محمود صلاح، رئيس قسم العيون بطب جامعة حلوان، إن الأطفال والبالغين أكثر الفئات عرضة للإصابة بمرض الرمد الربيعي، ومع الوقت تنخفض حدتها.

أعراض رمد الربيع

وأضاف «صلاح»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «8 الصبح»، المذاع على شاشة قناة «dmc»، وتقدمه الإعلامية داليا أشرف، اليوم السبت، أن رمد الربيع يسمى أيضا بالحساسية الموسمية التي تكون مرتبطة بأواخر فصل الربيع خاصة في موسم حبوب اللقاح والأتربة الموجودة في الجو، وبالتالي يتسبب في ذلك بحساسية وتهيج أو الحكة التي يصاب بها.

ونوة بأن الإصابة برمد الربيع يرجع إلى وجود تاريخ مرضي في العائلة مصاب بهذا المرض، فجزء كبير منه ورائي، وليس شرطا بأن يكون في العين، متابعا: «ممكن يكون حد عنده حساسية في الصدر وأولاده يجيلوه الحساسية الموسمية أو الرمد الربيعي».

ولفت أن من بين أعراض رمد الربيع احمرار شديد في العينين ونزول الدموع والإحساس دائما بأنها تحتوي على التهابات أو حبة رملة في عينيه، موضحا أن المرض مرتبط بموسم معين مثل أواخر الربيع تحديدا في شهري مايو ويونيو حتى شهر سبتمبر.

طرق الوقاية من رمد الربيع

وأكد أن زيادة الحكة في العينين تزيد من الحساسية بشكل أكبر، وبالتالي يدخل الطفل في دورة من التهيج في العين، متابعا: «على قدر الإمكان منخليش الطفل يحك إيده في عينه».

وأفاد بأن النظافة الشخصية من شأنها التقليل من نسبة الإصابة، إضافة لغسل الوجه بمياه باردة نسبيا، مؤكدا أن الوقاية مهمة للغاية من خلال الاهتمام بالعينين والبُعد عن الأتربة وارتداء نظارة شمسية وغسل الوجه بكمادات مياه باردة نسبيا، كما يمكن للطفل وضع قطرات ترطيب العينين لكي يمنع الإصابة بحساسية مبكرا.