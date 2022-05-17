الأرصاد الجوية: تقلبات الربيع مستمرة لمدة 8 أسابيع.. «لسه بدري على الصيف»

أكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أننا مازلنا في فصل الربيع، حيث أن التقلبات الجوية ستظل مستمرة لمدة 8 أسابيع مقبلة على الأقل، لافتة إلى أن التغيرات المناخية كثيرة في فصل الربيع، لهذا نشهد تباينا في درجات الحرارة من يوم لآخر فضلا عن تباينها ما بين النهار ولليل.

وأكدت الدكتورة منار غانم، عضو المكتب الاعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن الفترة المقبلة ستشهد تغيرات في درجات الحرارة، خاصة على السواحل الشمالية وشمال الدلتا، حيث ترتفع درجات الحرارة بشكل تدريجي حتى نهاية فصل الربيع وبداية فصل الصيف.

التقلبات الجوية مستمرة في الربيع

وأضافت «غانم»، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن طقس الربيع معروف بالتغيرات والتقلبات المستمرة والمختلفة، خاصة تباين درجات الحرارة ما بين ارتفاع وانخفاض مفاجئ، والرياح الخماسينية المستمرة التي تتأثر بها البلاد وغالبا ما يكون مصدرها الصحراء الشرقية في شبة الجزيرة العربية، أو الصحراء الغربية، وكثيرا ما تكون رياح ساخنة وشديدة السخونة، والمحافظات الجنوبية هي الأكثر تأثرا بها، حيث تشهد ارتفاعات في درجات الحرارة وصلت في بعض الأحيان إلى 44 درجة، في حين أن تظل عند معدلاتها الطبيعية في المحافظات المطلة على البحر المتوسط، وشمال الدلتا.

درجات الحرارة اليوم

جاءت درجات الحرارة اليوم الثلاثاء في مصر على النحو التالي:

القاهرة 30 18

الإسكندرية 25 17

وادي النطرون 29 18

طنطا 29 17

شبين الكوم 29 17

دمنهور27 17

بلطيم 24 17

مطروح 24 16

السلوم 27 17

سيوة 32 17

بورسعيد26 18

دمياط 25 18

الزقازيق 29 18

المنصورة 29 18

الإسماعيلية 30 18

السويس 30 18

العريش 25 16

رفح 24 16

رأس سدر33 18

نخل 31 12

نويبع 33 19

طابا 32 19

كاترين 27 14

الطور 28 22

شرم الشيخ 33 25

الغردقة 32 23

مرسى علم 33 23

الفيوم 31 19

بني سويف 31 19

المنيا 32 19

أسيوط 32 19

سوهاج 35 22

قنا 38 23

الأقصر 39 24

أسوان40 25

إدفو 40 25

أبو سمبل 39 25

الوادي الجديد 37 23

شلاتين 36 23

أبو رماد 34 22

حلايب 29 21

رأس حدربة 28 21