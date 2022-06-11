تفاصيل مرض جاستين بيبر.. أحد مضاعفات «الهربس النطاقي» يصيب الوجه

تسبب إعلان مرض جاستين بيبر، خلال الساعات الماضية، في حالة واسعة من الحزن بين جمهوره على منصات التواصل الاجتماعي حول العالم، هو ما أجبره على إلغاء مواعيد جولته العالمية التي تبدأ من يونيو الجاري وحتى مارس من العام المقبل، وطلب من جمهوره الصلاة من أجله.

وشخص الأطباء مرض جاستين بيبر بـ«متلازمة رامزي هانت»، والذي تسبب في إصابته بشلل مؤقت في الوجه، وفقا لما كشفه عبر مقطع فيديو عبر حسابه على «إنستجرام»، مدته 3 دقائق يشرح التشخيص وهو أحد مضاعفات «الهربس النطاقي» الذي يمكن أن يؤدي إلى شلل في الوجه بالإضافة إلى ضعف السمع بشكل مؤقت ولكن قد يصبحان دائمان.

تفاصيل مرض جاستين بيبر

وعن تفاصيل مرض جاستين بيبر، قال خلال مقطع الفيديو: «من الواضح كما ترون وجهي، لدي متلازمة تسمى متلازمة رامزي هانت ومن هذا الفيروس الذي يهاجم أعصاب أذني وأعصاب وجهي وقد تسبب في إصابة وجهي بالشلل، أصبح تناول الطعام أكثر صعوبة بشكل تدريجي وهو أمر محبط للغاية.. صلوا من أجلي».

في المقطع الذي نشر يوم الجمعة، أظهر جاستن الآثار المدمرة على تشخيصه حيث أظهر كيف أن عينه لم تكن ترمش، ولا يستطيع الابتسام ، ولن تتحرك فتحة الأنف كلها على الجانب الأيمن من وجهه، وأوضح: «إذاً في هذا الجانب شلل كامل في وجهي، لذلك بالنسبة لأولئك الذين يشعرون بالإحباط بسبب إلغائي للعروض التالية، من الواضح أنني غير قادر جسديًا على القيام بها».

مرض جاستين بيبر يتسبب في إلغاء حفلات جولته الموسيقية

وكتب «بيبر» البالغ من العمر 28 عاما، عبر حسابه على «إنستجرام»، «لقد فعلت كل شيء لأتحسن، لكن مرضي يزداد سوءًا.. ينفطر قلبي لدرجة أنني سأضطر إلى تأجيل العروض القليلة القادمة (أوامر الأطباء)، إلى كل جمهوري، أحبكم كثيرًا وسأرتاح وأتحسن»

كان الفنان قد أعلن يوم الثلاثاء الماضي، أنه سيؤجل العروض القليلة القادمة من جولته العالمية المكونة التي يبلغ عددها 130 حفلا، بسبب ما وصفه بـ «مرض غير مرتبط بكوفيد» دون الكشف عن تفاصيل.