تفاصيل حفل عمرو دياب بالسعودية مع جاستين بيبر وديفيد جيتا الأحد

يشارك المطرب عمرو دياب، مع المطرب العالمي الأمريكي، جاستين بيبر، الـ «D.J»، العالمي ديفيد جيتا، في إحياء حفل «فورمولا جدة»، في كورنيش مدينة جدة، بالمملكة العربية السعودية، يوم الأحد القادم الموافق 5 ديسمبر 2021، تزامنا مع موعد حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

عمرو دياب و جاستين بيبر يحييان حفل «فورمولا جدة»

يعد حفل «فورمولا جدة» الذي يقوم باحيائه عمرو دياب، الأحد القادم ، من ضمن برنامج (جائزة السعودية الكبرى» لـ فورمولا، وسوف تتم العديد من الفاعليات خلال الحفل، ومن أشهر الفعاليات سباق السيارات العالمي.

ومن المقرر أن تبدأ فعاليات حفل «فورمولا جدة»، في تمام الساعة العاشرة مساءا، بتوقيت المملكة العربية السعودية، حيث سيتم توافد الحاضرين مع بدء الحفل، ويشارك بإحياء الحفل، المطرب المصري عمرو دياب، والمطرب الأمريكي جاستين بيبر، و يشاركهما الـ «D.J»، العالمي ديفيد جيتا.

موعد طرح أغنية «لو بتحب» لـ عمرو دياب

وعلى الصعيد الآخر، أعلن المطرب عمرو دياب، عن إقتراب موعد طرح أغنيته الجديدة، «لو بتحب»، وهي من كلمات أيمن بهت قمر، وألحان محمد يحيى، وتوزيع عادل حقي.

عمرو دياب متصدر قائمة «Youtube Music Charts» بأفضل أغنية وأفضل مطرب

ومن الجدير بالذكر، أن أغنية «أنت الحظ»، لـ الفنان عمرو دياب، احتلت المركز الأول في قائمة أكثر 100 أغنية استماعا، على منصة «يوتيوب»، وفقا لـ تصنيف «Youtube Music Charts».

يذكر أن أغنية «إنت الحظ»، من كلمات تامر حسين ولحن عزيز الشافعي وتوزيع وسام عبد المنعم.

بالإضافة إلى، مازال الفنان المصري عمرو دياب، محتلا المركز الأول أيضا، كأكثر مطرب استماعا على منصة «يوتيوب»، ومتصدر قائمة أكثر 100 فنان أستماعا في مصر.

ويواصل الفنان المصري، عمرو دياب، الإستعدات و التحضيرات، لإطلاق ألبومه الجديد والذي من المتوقع صدوره خلال الفترة القادمة.