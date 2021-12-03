التفاصيل الكاملة لمشاركة عمرو دياب لحفل فورميلا جدة مع جاستين بيبر

يحيي النجم الكبير عمرو دياب حفلًا كبيرًا يوم الأحد القادم الموافق 5 ديسمبر، في كورنيش مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.

عمرو دياب يشارك في «جائزة السعودية الكبرى للفورمولا»

يأتي الحفل ضمن برنامج «جائزة السعودية الكبرى للفورمولا»، والذي يشهد عددا من الفاعليات الهامة المتعلقة بسباق السيارات العالمي.

ويشارك في الحفل المطرب العالمي جاستن بيبر، والـ «دي جي» العالمي ديفيد جيتا، وستفتح أبواب الحفل في تمام العاشرة يوم الأحد 5 ديسمبر بتوقيت المملكة.

ومن ناحية أخرى أعلن الفنان عمرو دياب عن طرح قرب طرح أغنيته الجديدة «لو بتحب»، وهي من كلمات أيمن بهجت قمر، لحن محمد يحيى، وتوزيع عادل حقي.

أغنية عمرو دياب الجديدة «أنت الحظ» تتصدر قائمة أكثر 100 أغنية استماعا

وعلى صعيد آخر احتلت أغنية «أنت الحظ»، للفنان عمرو دياب، المركز الأول في قائمة أكثر 100 أغنية استماعا على موقع يوتيوب وفقا لتصنيف يوتيوب charts

ومازال عمرو دياب يحتل المركز الأول كأكثر فنان استماعا على يوتيوب متصدرا قائمة أكثر 100 فنان استماعا في مصر.

يذكر أن أغنية «أنت الحظ»، من كلمات تامر حسين ولحن عزيز الشافعي وتوزيع وسام عبدالمنعم.

ويواصل عمرو دياب تحضيرات ألبومه الجديد والذي من المتوقع صدوره خلال الفترة القادمة.

جدير بالذكر، أن أغنية «أنت الحظ»، لـ الفنان عمرو دياب، احتلت المركز الأول في قائمة أكثر 100 أغنية استماعا، على منصة «يوتيوب»، وفقا لـ تصنيف «Youtube Music Charts».

يذكر أن أغنية «إنت الحظ»، من كلمات تامر حسين ولحن عزيز الشافعي وتوزيع وسام عبد المنعم.

ويواصل الفنان المصري، عمرو دياب، الاستعدادات والتحضيرات، لإطلاق ألبومه الجديد والذي من المتوقع صدوره خلال الفترة القادمة.