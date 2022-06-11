التحقيق مع 5 طلاب ثانوي صناعي في «رشق أتوبيس نقل ورق امتحان بالحجارة»

بدأت النيابة العامة، اليوم السبت، التحقيق مع 5 طلاب ثانوي صناعي في واقعة رشق أتوبيس نقل ورق الامتحان بالحجارة، بمحافظة الشرقية، كما طلبت النيابة أيضا سرعة عمل التحريات عن الواقعة.

بداية الواقعة.. فيديو على «فيس بوك»

بداية الواقعة، كانت بتداول مقطع فيديو عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، يظهر فيه مجموعة من الأشخاص وعددهم 5 يقومون بإلقاء الحجارة على أتوبيس خاص بنقل أوراق امتحانات المرحلة الثانوية الصناعية في محافظة الشرقية، وهو ما أسفر عن حدوث تلفيات.

فحص الفيديو

وفحصت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، بالاشتراك مع مديرية أمن الشرقية، الفيديو المنتشر بتاريخ 8 يونيو الجاري، بعدما تبلغ لمركز شرطة أولاد صقر، من الخدمات الأمنية لتأمين المعينة «أوتوبيس نقل أوراق إجابات امتحانات المرحلة الثانوية الصناعية بالشرقية».

التحريات وضبط المتهمين

وبعمل التحريات الأولية وجمع المعلومات، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية المتهمين، وتم ضبطهم وهم 5 طلاب من الذين يؤدون الامتحان لقيام أحدهم برشق الأوتوبيس المشار إليه بالحجارة، ما أدى لحدوث تلفيات بزجاج الحافلة.

القبض على المتهمين

وبعد القبض عليهم ومواجهتهم بالفيديو، وما أسفرت عنه التحريات، قرروا بأنه عقب خروجهم من الامتحان وتوجههم لمحل إقامتهم شاهدوا الأتوبيس المشار إليه فقام أحدهم بإلقاء قطعة حجرية على الزجاج ما تسبب في إحداث تلفيات به، وعللوا ذلك بسبب شدة المراقبة داخل الامتحان.

التحقيق في الواقعة

وتحرر المحضر اللازم، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية، وتتولى النيابة العامة التحقيق في الواقعة.