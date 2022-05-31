أول تعليق من هيئة النقل العام على «أتوبيس» يقطع الطريق: واقعة مؤسفة

انتشر منذ ساعات على مواقع التواصل الاجتماعى مقطع فيديو لـ«أتوبيس» تابع لإحدى شركات النقل الجماعي في نطاق شوارع مدينة نصر بالقاهرة يرتكب سائقه مخالفة جسيمة وخطيرة، إذ قطع الطريق وخروج بالسيارة على الرصيف حتى يصل للاتجاه الثاني من الطريق بدلًا من الالتزام بخط السير، ما يعرض حياة الركاب والسيارات المارة في الطريق للخطر، وساهم في تعطل حركة السيارات، الأمر الذي كررته سيارة «ميكروباص» ودراجة نارية على مسافة قريبة من «الأتوبيس»، ما أزعج المواطنين.

عقوبة المخالفة

من جانبه علق اللواء رزق علي، رئيس هيئة النقل العام بالقاهرة، على الواقعة في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، قائلًا: «واقعة مؤسفة، وغير مسؤولة وصادرة عن شخص يستهين بحياة المواطنين»، موضحًا أن الإجراء المتبع مع تلك المخالفات الجسيمة هو فرض عقوبة منها إيقاف الأتوبيس عن العمل وغرامة على الشركة التابع لها الأتوبيس، كما أن عقوبة السائق هي الايقاف عن العمل لمدة 3 شهور.

الالتزام بخطوط السير

وأوضح «علي»، أن كل حافلات النقل العام ملتزمة بخطوط السير واحترام قواعد المرور للحفاظ على انتظام حركة السير ويتم متابعة عمل أسطول النقل العام باستمرار، من أجل تقديم خدمة أفضل للمواطنين، مشيرًا إلى أن جميع الحافلات تشهد طفرة كبيرة ويجري تحويلها لتكون صديقة للبيئة تعمل بالغاز الطبيعى .