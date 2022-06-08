بالأسماء.. إصابة 16 شخصا في حادث تصادم أتوبيس وسيارة نقل بشرم الشيخ

أصيب 16 شخصا، اليوم الأربعاء، في حادث تصادم بين أتوبيس ميني باص وسيارة نقل، على أحد الطرق بمدينة شرم الشيخ، وجرى نقل المصابين للمستشفى لتلقي العلاج، وتحرير محضر بالواقعة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

حادث سير في شرم الشيخ

وتلقى اللواء شريف رؤوف، مدير أمن جنوب سيناء، بلاغا من شرطة النجدة، يفيد بتصادم أتوبيس يحمل أرقام «ق ي د 375» تابع لأحد الفنادق مع سيارة نقل، على أحد الطرق الداخلية بحي النور بمدينة شرم الشيخ.

وأسفر الحادث عن إصابة 16 شخصا وهم:

- أيسر إسماعيل إبراهيم 42 سنة، من المنوفية، مصاب باشتباه كسر العمود الفقري.

-ماهر حامد حمد 53 سنة، من كفر الشيخ، مصاب بسحجات وكدمات.

- مصطفى عويس عبد الواحد 38 سنة، من بني سويف، مصاب باشتباه كسر العمود الفقري واشتباه ما بعد الارتجاج.

- هناد جاب هللا كامل 38 سنة، المنيا، مصاب جرح قطعي بفروة الرأس.

- محمد جمعة إبراهيم 37 سنة، المنيا، اشتباه ما بعد الارتجاج وسحجات وكدمات.

- أشرف عبد الحميد يوسف 47 سنة، من الشرقية، اشتباه خلع بالكتف الأيسر.

- أمجد مجال حمد عبد المتجلي 32 سنة، من الإسكندرية، مصاب في الركبة اليسرى والظهر.

- أمجد عبد العظيم حسني عبد الله 27 سنة، من الفيوم، مصاب في الكتف اليمنى.

- ثروت عبد اللطيف عيسى 36 سنة، من الشرقية، مصاب بجرح بالوجه 6 سم، سحجات وكدمات متفرقة بالجسم.

- إبراهيم عبد الله عشري 25 سنة، من الشرقية، مصاب بجرح في اليد اليسرى، سحجات وكدمات متفرقة بالجسم.

- محمد السيد حمد اليماني 28 سنة، من كفر الشيخ، اشتباه خلع بالكتف الأيسر.

- حسام أشرف عبد التواب 31 سنة من كفر السيخ، مصاب باشتباه كسر باليد االيسرى.

- أمجد حمد 40 سنة، من الغربية، مصاب باشتباه كسر باليد اليسرى، اشتباه كسر بالقدم اليسر.

- عبد الغني إبراهيم حمد 19 سنة، من كفر الشيخ، مصاب باشتباه كسر بالكتف الأيسر.

- أيسر علي مرسي 47 سنة، من الغربية، مصاب بكدمة بالكتف اليسرى، مصاب بسحجات وكدمات متفرقة.

- محمد شريف أبو العنني 21 سنة، من المنوفية، مصاب بكدمة بالكتف.

نقل المصابين لمستشفى شرم الشيخ

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى شرم الشيخ، تحت إشراف الدكتور محمد عبد الجواد، مدير فرع هيئة الإسعاف المصرية بجنوب سيناء.

وأكد وكيل وزارة الصحة بمحافظة جنوب سيناء، إن حالات المصابين كلها مستقرة وخرج عدد كبير منهم بعد تلقي العلاج.