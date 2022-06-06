ضبط عصابة السطو على أتوبيس شركة تبغ بطوخ.. سرقوا 5 ملايين جنيه

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة القليوبية من ضبط المتهمين في واقعة السطو المسلح على أتوبيس تابع لإحدى شركات التبغ، والاستيلاء منه على مبلغ 5 ملايين جنيه، من عمال الشركة، وتم ضبط أفراد العصابة، وعددهم 7 متهمين، وبحوزتهم أسلحة نارية، وجرى إخطار النيابة للعامة لمباشرة التحقيق واستكمال الإجراءات القانونية، وأمرت بحبس المتهمين، وطلب تحريات المباحث.

بلاغ بتعرض موظفي شركة للسرقة

تلقت مديرية أمن القليوبية إخطاراً من مامور مركز شرطة طوخ، يفيد ورود بلاغ من مسئول بإحدى شركات التبغ، بأنه أثناء استقلاله وعدد من موظفي الشركة أوتوبيس قيادة سائق بذات الشركة، على طريق «شبرا - بنها» الحر، بدائرة مركز شرطة طوخ، قادمين من فرع الشركة بدائرة مركز شرطة قليوب، فـى طريقهم إلى مقر الشركة بمحافظة المنوفية، فوجئوا بسيارة ملاكي تقوم باستيقاف الأوتوبيس، وترجل منها 3 مجهولين، يحمل أحدهم سلاحاً ناريا، ويحمل الآخران أسلحة بيضاء، وقاموا بتهديد ركاب الأتوبيس، واستولوا منهم على مبلغ 5 ملايين و504 آلاف جنيه، من المبالغ الخاصة بالشركة، من داخل الأوتوبيس، ولاذوا بالهرب.

التحريات تتوصل لتحديد هوية المتهمين

توصلت التحريات، التي أجرتها الأجهزة الأمنية، إلى أن وراء ارتكاب الواقعة 7 أشخاص، أحدهم له معلومات جنائية، 3 منهم موظفون بالشركة، وعقب تقنين الإجراءات، تم استهدافهم وإلقاء القبض عليهم.

وبمواجهة المتهمين، اعترفوا بارتكاب الواقعة، حيث قاموا بالإتفاق فيما بينهم على سرقة أموال الشركة، حال نقل الأموال من فرعها بدائرة مركز شرطة قليوب، إلى مقر الشركة بمحافظة المنوفية، وفي سبيل ذلك، قام مرتكبو الواقعة باستئجار سيارة قادها أحدهم، وقاموا بارتكاب الواقعة، وضبط بحوزة أحدهم بندقية خرطوش، وآخر بحوزته سلاح أبيض، وأرشد المتهمون عن 4 ملايين و682 ألف و790 جنيهاً، والسلاح والسيارة المستخدمين في الواقعة.

وأضاف المتهمون أنهم أنفقوا باقي المبلغ على متطلباتهم الشخصية، وسداد بعض الديون، وتم إخطار النيابة العامة التي بدأت بمباشرة التحقيق واستكمال الإجراءات القانونية.