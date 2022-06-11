عاجل.. روسيا: سنرد بالشكل المناسب على تعزيز قوات الناتو في بولندا

قالت وزارة الخارجية الروسية، اليوم السبت، إنّ رد موسكو على تعزيز قوات حلف شمال الأطلسي «الناتو» في بولندا سيكون متناسبا وفقًا لما ذكرت وكالة أنباء رويترز في نبأ عاجل.

في السياق ذاته، أعلنت وكالة حرس الحدود البولندية، اليوم السبت، أنّ البلاد استقبلت حتى الآن 3 ملايين و976 ألف لاجئ فروا من أوكرانيا منذ بدء العملية العسكرية الروسية في 24 فبراير الماضي.

بولندا: ارتفاع أعداد الفارين من أوكرانيا إلى نحو 4 ملايين لاجئ

وأوضحت الوكالة في تغريدة على موقع التدوينات القصيرة، «تويتر»، أن 24 ألفا و700 لاجئ من أوكرانيا دخلوا البلاد، أمس الجمعة، مقابل 25 ألفا و200 لاجئ في اليوم السابق عليه.

يشار إلى أن بولندا مررت في شهر مارس الماضي مشروع قانون يقدم حزمة دعم واسعة النطاق للاجئين الأوكرانيين الفارين من بلادهم، يتم بموجبه منحهم إقامة قانونية في بولندا ويكفل لهم حق الوصول إلى التعليم والرعاية الصحية، وخدمات اجتماعية.

فى سياق متصل، أعرب وزير خارجية ليتوانيا جابريليوس لاندسبيرجيس، عن اعتقاده أن هناك احتمالا كبيرا لخروج روسيا منتصرة من حربها الحالية في أوكرانيا.

ليتوانيا: روسيا قد تنتصر في حربها على أوكرانيا

وأوضح لاندسبيرجيس، في حوار مع مجلة «فورين بوليسي» الأمريكية، أنّ بلاده منذ العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في أواخر فبراير الماضي كانت من أهم الدول الداعمة لكييف.

وأضاف أنّ بلاده تبذل جهودًا كبيرة من أجل رفع الحصار الذي تفرضه موسكو على صادرات الحبوب الأوكرانية من موانئ البحر الأسود، والذي بات يهدد حياة الملايين من البشر ولا سيما في الدول النامية.

ونوه بأنّ حكومة بلاده تسعى إلى تعزيز تواجد حلف شمال الأطلسي في ليتوانيا خشية أن يشجع انتصار القوات الروسية في أوكرانيا موسكو؛ لتكرار التجربة مرة أخرى في بلاده.