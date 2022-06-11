عاجل.. رئيس الوزراء يتفقد مشروعات مبادرة «حياة كريمة» في الدقهلية

يجري الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت، جولة تفقدية لمشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بمحافظة الدقهلية، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين.

مدبولي يتفقد مشروع توسعة محطة تنقية المياه «شربين»

ووصل رئيس الوزراء محافظة الدقهلية، وبدأ جولته بتفقد مشروع توسعة محطة تنقية المياه «شربين» بمحافظة الدقهلية.

مدبولي يستمع لشرح حول مشروع رفع كفاءة محطة المياه

واستمع مدبولي، لشرح حول المشروع الذي تنفذه الهيئة الهندسية الذي يعمل على رفع كفاءة محطة المياه، مشيرًا إلى أنَّه تمّ تنفيذ 58.6٪؜ من المشروع حتى الآن.

ووجه رئيس الوزراء بسرعة العمل على المشروع للانتهاء منه في الوقت المحدد له.