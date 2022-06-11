الأرصاد: الحرارة تسجل 43 درجة اليوم.. وتوقعات بانخفاضها غدا 8 درجات

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ اليوم سيشهد ذروة ارتفاع درجات الحرارة، إذ سجلت البلاد درجة حرارة عظمى على القاهرة الكبرى أمس 39، ومن المتوقع أن تكون اليوم 43 درجة خلال فترة الظهيرة، مشيرةً إلى أنَّ غدا سيشهد انكسار ارتفاع درجات الحرارة ومن المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة بنحو 8 درجات على شمال البلاد، مثل السواحل الشمالية والقاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري، ونحو 5 درجات على شمال الصعيد، لكن محافظات جنوب الصعيد مستمرة في كونها شديدة الحرارة.

القيم المذكورة مُقاسة في الظل لكن الإحساس بها سيكون أعلى

وأضافت عضو المركز الإعلامي في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر ودينا شرف، أنَّ محافظات جنوب البلاد ستصل إلى 45 درجة مئوية، مشيرةً إلى أنَّ القيم المذكورة مُقاسة في الظل، لكن الإحساس بها سيكون أعلى.

ارتفاع درجات الحرارة مع زيادة سطوع أشعة الشمس

وتابعت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد أنَّ البلاد ستتأثر بالكتل الهوائية الجنوبية الغربية القادمة من الصحراء الغربية وستؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة مع زيادة في سطوع أشعة الشمس خلال فترة النهار والطقس اليوم سيكون شديد الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية نهارا، ولكن في فترات الليل ستكون الأجواء معتدلة تماما، حيث سنشهد نشاط رياح على غرب البلاد وبعض مناطق القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري، وقد يكون مثيرا لبعض الرمال والأتربة وبخاصة السواحل الشمالية الغربية ومحافظات الوجه البحري.