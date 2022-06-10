تحذيرات من الأرصاد بشأن طقس الغد: البسوا قطن وفاتح.. واشربوا مياه كتير

كشفت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد في هيئة الأرصاد الجوية، عن موعد انتهاء ذروة الطقس شديد الحرارة في الأحوال الجوية، قائلة إن هذه الموجة ستنتهي غدا السبت، وبداية من الأحد تبدأ الموجة في الانكسار بانخفاض واضح وملحوظ في درجات الحرارة بحوالي من 7 لـ8 درجات، حيث تصل العظمى لـ45 درجة مئوية.

العظمى بالقاهرة 43 غدا

وأضافت إيمان شاكر، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «أخبار ten»، المذاع على شاشة قناة «ten»، اليوم الجمعة، أن البلاد تشهد موجة شديدة الحرارة اعتبارا منذ أمس، ومستمرة حتى غد السبت، وهي ذروة ارتفاعات درجات الحرارة، فالعظمى بالقاهرة الكبرى تصل غدا لـ43 درجة مئوية، بينما تسجل 45 درجة في جنوب الصعيد.

ولفتت إلى أن هذه الارتفاعات ملحوظة بسبب وجود منخفض الهند الموسمي وتقدمه واندماجه مع منخفض السودان الموسمي، الذي يعمل على تأثر الجمهورية برياح جنوبية غربية تؤدي لارتفاع كبير في الحرارة.

تحذيرات للمواطنين

وحذرت المواطنين من التواجد تحت أشعة الشمس المباشرة في الفترة من 12 ظهرا حتى 5 عصرا، حيث تسجل الحرارة بها أعلى قيمة، كما تكون الشمس عمودية، وإذا اضطر البعض للخروج في هذه الفترة فمن الضروري ارتداء قبعة تحمي الرأس من أشعة الشمس، كما يفضل ارتداء الملابس القطنية ذات الألوان الفاتحة، وتناول كميات كبيرة من المياه على مدار اليوم، لأنها تعوض الجسم عن الأملاح التي يفقدها طوال ساعات اليوم.

طقس هذا العام مختلف

وأكدت أن الطقس خلال هذا العام يختلف عن الأعوام السابقة، فالشتاء كان شديد البرودة، وحتى منتصف شهر مايو لم تشهد البلاد ارتفاعات ملحوظة بالحرارة ووصلت أحيانا لأقل من المعدلات، بينما حاليا تفصلنا أيام على بداية الصيف، وبالتالي من الوارد تشهد البلاد ارتفاعا بالحرارة.