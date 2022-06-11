«الأرصاد» تقدم نصائح مهمة للمواطنين لمواجهة الطقس السيئ

أكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، استمرار ارتفاع درجات الحرارة، إذ تكون ذروة الارتفاع في درجات الحرارة، اليوم؛ ليسود طقس شديد الحرارة اليوم على جميع الأنحاء، وتتجاوز اليوم درجة الحرارة حاجز 40 درجة مئوية، على القاهرة الكبرى لأول مرة خلال هذا العام، إذ إنّ من المتوقع أن تسجل القاهرة الكبرى 43 درجة مئوية في الظل، بينما تسجل محافظات شمال الصعيد 43 درجة مئوية.

رياح مثيرة للرمال والأتربة على غرب البلاد

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنّ محافظات جنوب الصعيد تسجل 45 درجة مئوية، أما السواحل الشمالية فتسجل 36 درجة مئوية، مشيرة إلى أنّ هناك نشاطا للرياح أحيانا مساءً على جنوب سيناء والسواحل الشمالية الغربية، ومن المتوقع أن تكون الرياح مثيرة للرمال والأتربة على غرب البلاد ومحافظات الوجه البحري، وقد تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى.

نصائح للمواطنين يجب اتخاذها لمواجهة موجة الطقس السيئ

وقدمت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بعض النصائح للمواطنين التى يجب اتخاذها لمواجهة موجة الطقس السيئ، والتي تتمثل في الآتي:

1- الإكثار من شرب السوائل الباردة وخاصة المياه.

2- عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس.

3- ارتداء غطاء للرأس في أثناء التعرض المباشر لأشعة الشمس.

4- ارتداء الملابس القطنية والفضفاضة وفاتحة اللون.

5- عدم ترك أي مواد قابلة للاشتعال أو زجاجات كحل داخل السيارات.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم على أغلب مدن ومحافظات الجمهورية

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت على أغلب مدن ومحافظات الجمهورية، والتي متوقع أن تكون كالآتي:

- القاهرة العظمى 41 درجة والصغرى 24.

- الوجه البحري العظمى 41 والصغرى 24.

- السواحل الشمالية العظمى 35 والصغرى 22.

- جنوب سيناء العظمى 40 والصغرى 25.

- شمال الصعيد العظمى 43 والصغرى 26.

- جنوب الصعيد العظمى 45 والصغرى 28.