الأرصاد تعلن موعد انكسار الموجة الحارة.. وتحذر: درجة الحرارة تصل لـ45

كشف الدكتور محمود شاهين مدير عام التنبواءات والتحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل موجة ارتفاع درجات الحرارة التي تتعرض لها البلاد مشيرًا إلى أن الهيئة حذرت المواطنين من هذه الموجة لافتًا أن هذه الموجة مر منها 48 ساعة ويبقى اليوم السبت والذي يعتبر ذورة الارتفاع في درجات الحرارة.

منخفض جوي سبب الموجة الحارة

وأوضح «شاهين» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية دينا عبدالكريم في برنامج «التاسعة» المذاع عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري، أن هذه الموجة تحدث بسبب وجود منخفض جوي في الصحراء الغربية يجلب رياح جنوبية غربية ترتفع معها درجات الحرارة بشكل كبير لافتًا إلى أن درجات الحرارة تصل في الظل بالقاهرة الكبرى والوجه البحري لـ43 درجة مئوية وتتجاوز 45 درجة مئوزية في جنوب الصعيد وتصل لـ37 درجة مئوية في السواحل الشمالية.

موعد انكسار الموجة الحارة

وكشف شاهين عن موعد انكسار الموجة الحارة مشيرًا أنها ستبدأ في التلاشي وستتغير الكتل الهوائية من مساء اليوم، وسيكون هناك انخفاضات ملحوظة في درجات الحرارة بدأ من يوم الأحد.

نصائح للمواطنين

ونصح مدير إدارة التنبؤات والتحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية بممارسة الأنشطة اليومية بشكل عادي لافتًا ان هذه الموجة من موجات الربيع العادية والتي تحدث كل عام مطالبًا المواطنين بتوخي الحذر وارتداء أغطية الرأس الواقية للحماية من آشعة الشمس وعدم التعرض لاشعة الشمس بشكل مباشر مع تناول المياة باستمرار.