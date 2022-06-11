«المصريين الأحرار»: الدعوة للحوار الوطني جاءت في وقتها المناسب

قال عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار، إنّ الحزب يرحب بالدعوة إلى الحوار الوطني، مشددًا على أنها جاءت في توقيت مناسب، إذ تستهدف تكملة البناء بعدما جرى تثبيت أركان الدولة وأصبحت الدولة المصرية مستقرة أمنيا، كما أن الخطة الاقتصادية موجودة والبنية التحتية موجودة.

كل الأطراف والأشخاص تقدم للمشاركة في الحوار مقترحاتها للبناء

وأضاف رئيس حزب المصريين الأحرار في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر، أنّ الدعوة موجهة إلى كل الأطراف المعنية مثل الاحزاب والمؤسسات إلى تكملة البناء حتى نصل إلى الجمهورية الجديدة، إذ ستقدم الأطراف والأشخاص المشاركة في الحوار مقترحاتها للبناء.

تطوير قطاعات كثيرة مثل الكهرباء والطاقة

وتابع رئيس حزب المصريين الأحرار، «كنا نرصد التطورات التي تحدث في البنية التحتية بمصر حيث جرى معالجة أخطاء كثيرة في الماضي، وتطوير قطاعات كثيرة مثل الكهرباء والطاقة، ولو لم تحدث كل هذه الإنجازات، لم يكن في مقدورنا تخيل ماذا سيحدث في ظل أزمتي كورونا والحرب الروسية الأوكرانية».

وواصل رئيس حزب المصريين الأحرار، «يجب أن نعلي المصلحة العليا للوطن، فمن يعترض على شيء يجب أن يضع الحلول والسيناريوهات البديل، وهناك من يعترض على القروض، لكن ما يحدث على أرض الواقع، على أننا نحصل على قروض بفوائد بسيطة جدا لمدة 25 سنة ونستخدمها في بناء محطات الكهرباء وغيرها من المشروعات القومية، وبالتالي فإن القروض ليست عبئا على الأجيال المقبلة، كما أن طرح الشركات في البورصة من الأساليب الجديدة وليس بيع».