محافظ الشرقية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 84,2.6%

اعتمد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، اليوم السبت، نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 84,26%، وهنأ المحافظ الطلاب والطالبات بالنجاح متنميا لهم دوام التوفيق.

موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الشرقية

وكانت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظة الشرقية، أعلنت أنه سيتم إتاحة نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الشرقية 2022، على موقعها الإلكتروني الرسمي وكذلك الموقع الرسمي لمحافظة الشرقية، اليوم، بعد اعتمادها رسميا من الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، عقب الانتهاء من عمليات التصحيح والرصد.

لينك نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الشرقية

وقال محمد رمضان، مدير مديرية التربية والتعليم بالشرقية، إنه يمكن للطلاب معرفة النتيجة من خلال لينك نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الشرقية 2022، برقم الجلوس الذي حصل عليه الطالب من المدرسة، وذلك من خلال صفحة المديرية على «فيس بوك» هـنـا، أو موقع البوابة الرسمية لمحافظة الشرقية هـنـا.

عدد الطلاب الذين أدوا امتحانات الإعدادية هذا العام

جدير بالذكر، أن عدد الطلاب الذين أدوا امتحانات الشهادة الإعدادية لهذا العام بلغ 136 ألفا و982 طالبا وطالبة، وجرى تقسيم الطلاب إلى 134 ألفا و750 طالبا وطالبة بالشهادة الإعدادية العامة، و2157 طالبا وطالبة بالشهادة الإعدادية المهنية، و55 طالبا وطالبة بالشهادة الإعدادية للأمل، و11 طالبا وطالبة بالشهادة الإعدادية للنور للمكفوفين، و9 طلاب بلجنة مستشفى 57357، وذلك أمام 769 لجنة على مستوى 20 إدارة تعليمية بمختلف مراكز ومدن محافظة الشرقية.