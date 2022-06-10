موعد ‎نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الشرقية.. ولينك الحصول عليها

يترقب طلاب الشهادة الإعدادية وأولياء أمورهم بالشرقية، موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الشرقية، والتي من المقرر إعلانها غدا السبت، بحسب مصدر مسؤول بمديرية التربية والتعليم بالشرقية.

موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الشرقية

وأعلنت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظة الشرقية، أنه سيتم إتاحة نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الشرقية 2022، على موقعها الإلكتروني الرسمي وكذلك الموقع الرسمي لمحافظة الشرقية، بعد اعتمادها رسميا من الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، عقب الانتهاء من عمليات التصحيح والرصد، لافتة أنه من المتوقع إعلانها غدا السبت.

لينك نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الشرقية

وقال محمد رمضان، مدير مديرية التربية والتعليم بالشرقية، إن يمكن للطلاب معرفة النتيجة من خلال لينك نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الشرقية 2022، برقم الجلوس الذي حصل عليه الطالب من المدرسة، وذلك من خلال صفحة المديرية على «فيس بوك» هـنـا، أو موقع البوابة الرسمية لمحافظة الشرقية هـنـا.

وكانت مديرية التربية والتعليم بالشرقية، أعلنت في وقت سابق، أن عدد الطلاب الذين أدوا امتحانات الشهادة الإعدادية لهذا العام بلغ 136 ألفا و982 طالبا وطالبة.

وجرى تقسيم الطلاب إلى 134 ألفا و750 طالبا وطالبة بالشهادة الإعدادية العامة، و2157 طالبا وطالبة بالشهادة الإعدادية المهنية، و55 طالبا وطالبة بالشهادة الإعدادية للأمل، و11 طالبا وطالبة بالشهادة الإعدادية للنور للمكفوفين، و9 طلاب بلجنة مستشفى 57357، وذلك أمام 769 لجنة على مستوى 20 إدارة تعليمية بمختلف مراكز ومدن محافظة الشرقية.