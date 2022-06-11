الرئيس الأوكراني أمام قمة سنغافورة:سننتصر في الحرب على روسيا

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن بلاده «ستنتصر بالتأكّيد في هذه الحرب التي بدأتها روسيا»، وذلك مخاطبًا المندوبين في قمة حوار شانجريلا في سنغافورة.

وأعلن زيلينسكي أنَّ أوكرانيا غير قادرة على تصدير ما يكفي من الغذاء بسبب الحصار الروسي، محذرًا من أن العالم سيواجه أزمة غذائية حادة وشديدة ومجاعة، وفق ما نقلته «رويترز».

زيلينسكي: نبذل قصارى جهدنا لوقف الهجوم الروسي وإنعاش الاقتصاد

ونوه الرئيس الأوكراني إلى أنَّ جيش بلاده يبذل قصارى جهده لوقف الهجمات الروسية، كما تسعى حكومته لإنعاش الاقتصاد حتى في ظل هذه الظروف.

ووفقا لوكالة أنباء «يوكرينفورم» الأوكرانية، قال زيلنيسكي إنَّ الجيش الأوكراني يحاول بقدر المستطاع صدّ الهجمات الروسية، بقدر ما يوجد من الأسلحة الثقيلة والمدفعية الحديثة بكل ما طلبناه وما زلنا نطلبه من شركائنا

زيلينسكي: معارك صعبة للغاية تدور في منطقة دونباس

وأشار إلى أنَّ معارك صعبة للغاية تدور في منطقة دونباس، وروسيا تريد تدمير كل مدينة في دونباس بدون مبالغة، مبينًا أنَّه على الرغم من كل الضغوط من روسيا، وعلى الرغم من كل الضربات الروسية، فإننا سنبذل قصارى جهدنا لضمان أن ينعش النشاط الاقتصادي في أوكرانيا.

وأكّد «نستعد لاستعادة دولتنا على نطاق واسع، بالطبع، لقد بدأنا بالفعل إعادة الإعمار في الأراضي المحررة، وسنغير الكثير في حياتنا بعد هذه الحرب، ومن الجيد أن يهتم العالم بالتفاصيل، ويريدون الانضمام إلينا، ويفكرون في كيفية العثور على فرص للعمل في أوكرانيا بعد فوزنا».

بايدن: زيلينسكي لم يرغب في سماعنا

في السياق ذاته، قال الرئيس الأمريكى جو بايدن إن الرئيس الأوكراني لا يريد سماع تحذيرات من الغزو الروسي في حديثه في حفل استقبال لجمع التبرعات في لوس أنجلوس يوم الجمعة.

وقال بايدن إنَّ نظيره فولوديمير زيلينسكي لم يرغب في سماع تحذيرات أمريكا من غزو روسي، حسبما ذكرت وكالة «فرانس برس».

وأضاف جو بايدن، الذي قيل إن الكثير من الناس يعتقدون أنه كان يبالغ: «الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كان سيذهب إلى الحدود، ولم يكن هناك شك ولم يرغب زيلينسكي في سماعه ولا الكثير من الناس، أفهم سبب عدم رغبتهم في سماع ذلك، لكنه دخل».