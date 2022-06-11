جنايات كفر الشيخ تستكمل محاكمة شخص وابنه لقتلهما شقيقين بسبب الإرث

تستكمل الدائرة الثانية بمحكمة جنايات كفر الشيخ، برئاسة المستشار شريف محمد قورة، وعضوية المستشارين مدحت عبدالرؤوف شرف، ومحمد عبدالشافي محمد، وسكرتارية محمد عبدالوهاب، اليوم نظر جلسات محاكمة المتهمين بقتل شقيقين اثنين في قرية دمرو، التابعة لمركز سيدي سالم.

الاستماع لمرافعة دفاع المتهمين بقتل شقيقين

وتستمع هيئة المحكمة، اليوم السبت، إلى مرافعة دفاع المتهمين وكذلك المدعين بالحق المدني، بعدما أجلّت نظرها في 20 مايو الماضي، حيث استمعت المحكمة للمدعين بالحق المدني وطلب دفاع المتهمين الاثنين تأجيل القضية.

ويواجه المتهمان «محمد .ع»، 48 عاما، ونجله «أحمد»، 19 عاما، اتهامات بقتل نجلي شقيق المتهم الأول بإطلاق وابل من الأعيرة النارية تجاههما، وهما عبد المجيد أحمد الحنفي وشقيقه «السيد»، ويقيمان بقرية الغبايشة بدائرة مركز سيدي سالم، وذلك بسبب الخلاف على مزرعة سمكية وميراث.

إحالة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية

وفي وقت سابق أحال المحامي العام لنيابات كفر الشيخ، المتهمين إلى محكمة الجنايات، لأنهما في اليوم العاشر من شهر يوليو من عام 2021 بدائرة مركز سيدي سالم، قتلا المجني عليهما، نجلي شقيق الأول، عمدا مع سبق الإصرار، بأن بيتا النية وعقدا العزم على قتلهما، إثر خلافات معهما على الإرث، وذلك داخل المزرعة السمكية.

وكانت مشاجرة نشبت بين الطرفين، انتهت بمصرع شقيقين، وهما المجني عليهما وإصابة والديهما، وفق تحريات المباحث، بينما أكد راشد الحنفي، عم المجني عليهما وشقيق القاتل، أن شقيقيه قاما بتقسيم الميراث بينهما منذ قرابة 10 سنوات، لكن القاتل ونجله عادا ليفتحا الأوراق القديمة من جديد وانتهى بمصرع نجلي شقيقه وحبس شقيقه الآخر ونجله.