55 لوحة زيتية في معرض مستوحى من رواية «واحة الغروب» بالأوبرا

يفتتح الدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا، معرض «أچبن نيسيوان»، الذي يعني البيت السيوي باللغة الأمازيغية للفنان محمد عبد الجليل وذلك في السادسة مساء غد الأحد، بقاعة صلاح طاهر ويمتد المعرض حتى السبت 18 يونيو الجاري.

وقال الفنان محمد عبدالجليل، في بيان صحفي، أن المعرض يضم 55 لوحة زيتية مستوحاة من بيئة واحة سيوة الغنية بتراثها وفنونها وطبيعتها الخلابة، مشيرا إلى أنه حرص على زيارة واحة سيوة بعد أن قرأ عنها وتعرف على جانب منها من خلال رواية واحة الغروب للأديب بهاء طاهر.

الفنان محمد عبد الجليل

يذكر أن الفنان محمد عبد الجليل فنان تشكيلي ومصور فوتوغرافي ومدرب دولي معتمد للفنون التشكيلية، تخرج في معهد إعداد الفنانين تخصص رسم وتصميم واشترك بالعديد من المعارض الخاصة والجماعية والملتقيات الدولية والورش داخل مصر، وله مجموعة كبيرة من الجداريات ببعض الفنادق الكبري.

رواية «واحة الغروب»

رواية «واحة الغروب» صادرة عن دار الشروق تأليف الكاتب الكبير بهاء طاهر، وهي الرواية الفائزة بـجائزة بوكر للرواية العربية في دورتها الأولى عام 2008.

كما تركز أجواء الرواية على تقديم أجواء الحياة في الواحة والأعراف والتقاليد القبلية التي تحكم حياتهم اليومية.