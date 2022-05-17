أكاديميون ونقاد يشيدون بالعرض المسرحي «واحة الغروب» بـ«ثقافة أسيوط»

استأنف قصر ثقافة أسيوط العرض المسرحي «واحة الغروب» مساء أمس بعد انتهاء فترة الحداد الرسمي على رحيل الشيخ خليفة بن زايد، ولاقى العرض اشادة كبيرة من الفنانين والنقاد الذين حرصوا على حضوره بالأمس، ومنهم الدكتور وجدي نخلة عميد كلية التربية النوعية والدكتور محمد بداري عميد كلية الفنون الجميلة سابقا والدكتور جابر عبدالغفار أستاذ الدراما بالجامعة والشاعر الكبير مسعود شومان رئيس الإدارة المركزية للشئون الثقافية بقصور الثقافة ولفيف من أعضاء اتحاد الكتاب والنقابات الفنية.

مسرحية واحة الغروب

أوضح المخرج أسامة عبدالرؤوف «مخرج العرض» أنه من المقرر استمرار عرض المسرحية حتى مساء الأربعاء 18 مايو 2022 بقصر ثقافة أسيوط، منوهًا أنه ونظرًا للأقبال الجماهيري الملفت للنظر فقد تم فتح الصالات الإضافية للمسرح الكبير لاستيعاب الراغبين بحضور العرض.

أحداث العرض

مشيرًا إلى أهمية العرض المأخوذ عن رواية الكاتب الكبير بهاء طاهر، حيث تدور أحداث المسرحية سنة 1882حين يتم محاكمة الملازم محمود عبدالظاهر من قبل الإنجليز جزاء لوطنيته ووقوفة إلى جانب الزعيم أحمد عرابى، وحينها يتم ارساله كمأمور لواحة سيوه، وهنالك في واحة سيوه تعيش قبيلتان الشرقيين والغربيين فى قتال مستمر، بينما بمرور الأحداث تتفق القبيلتان على وقف القتال بينهما بزواج الشيخ معبد العجوز من فتاة تدعى مليكة، وحين تغضب مليكة وترجع إلى بيت والدها، يموت الشيخ معبد، فتصبح مليكة «غولة» أي المتوفى عنها زوجها فلا تخرج ولا يراها أحد حتى تنتهى أشهر العدة، ولكن الفتاة لا تطيق الحبس فيراها الناس ويقتلونها ، تنفيذا لهذه الخرافة التي يتبناها أهل تلك الواحة.

إنتاج الهيئة العامة لقصور الثقافة

يذكر أن العرض المسرحي «واحة الغروب« من انتاج الهيئة العامة لقصور الثقافة عن رواية الأديب الكبير بهاء طاهر، والمسرحية من اخراج واعداد المخرج اسامة عبدالرؤوف، والحان عبدالمنعم الشريف، وأشعار مسعود شومان، وديكور ناصر قرنه، واستعراضات مصطفى غانم، وتصميم وإضاءة مايكل يعقوب.