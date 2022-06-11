قصور الثقافة: 14 دار عرض في مشروع سينما الشعب بحلول عيد الأضحى

أعلنت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، زيادة أعداد دور العرض السينمائي المشاركة في مشروع «سينما الشعب» الذي أطلقته الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة مع أول ايام عيد الفطر الماضي، وينفذه قصر السينما والثقافة السينمائية برئاسة الفنان تامر عبدالمنعم.

وأوضحت قصور الثقافة في بيان صحفي أن عدد دور العرض السينمائي المشاركة في مشروع «سينما الشعب» ستصل إلى 14 دار عرض في المواقع التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة في مختلف الأقاليم، بحلول عيد الأضحى المبارك، في إطار العمل على تحقيق مبدأ العدالة الثقافية الذي تتبناه وزارة الثقافة.

المرحلة الأولى لـ سينما الشعب في 4 محافظات

وانطلقت المرحلة الأولى من مشروع سينما في 5 مواقع ب 4 محافظات هي الجيزة في (مكتبة البحر الأعظم)، والإسكندرية في (قصر ثقافة الأنفوشي)، وقنا في (قصر ثقافة قنا) والمنوفية في (سينما الشعب شبين الكوم وسينما الشعب السادات)، وتم عرض فيلم «واحد تاني» للفنان أحمد حلمي والفيلم التسجيلي القصير «التجلي» من إخراج عبدلله مرسي.

تستعد الهيئة العامة لقصور الثقافة لعرض فيلم «كيرة والجن»، خلال الأيام المقبلة، ضمن مشروع سينما الشعب، تزامنا مع عرضه في السينمات في مصر والوطن العربي ابتداء من 30 يونيو الجاري وتمّ تحديد سعر التذكرة في المشروع بـ40 جنيهًا.

فيلم «كيرة والجن»

فيلم «كيرة والجن» تمّ تصوير مشاهده داخل وخارج مصر، ورغم أنَّ الفيلم خلفيته ثورة 1919، إلا أنَّه يتضمن قصة شيقة جدًا داخل الأحداث، والفيلم مستوحى من أحداث حقيقية، ومأخوذ من رواية الكاتب والسيناريست أحمد مراد والتي صدرت بعنوان 1919.

ويشارك في بطولته نخبة من النجوم من بينهم: كريم عبدالعزيز، وهند صبري، وأحمد عز وأحمد مالك، سيد رجب، أسماء أبواليزيد، والعمل من تأليف وسيناريو أحمد مراد، وإخراج مروان حامد.