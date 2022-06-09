وزيرة الثقافة تفتتح معرض المعماريون الرواد لعشرينيات القرن الماضي

في إطار احتفالات وزارة الثقافة بالاحتفاء برواد عشرينيات القرن الماضي، تفتتح وزير الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم معرض «المعماريون الرواد لعشرينيات القرن الماضي» الذي ينظمة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري برئاسة المهندس محمد أبو سعده، وذلك في السادسة مساء الأحد 12 يونيو 2022 بمركز الهناجر للفنون، كما يعقد الجهاز بمصاحبة المعرض ندوة المعماريون الرواد لعشرينيات القرن الماضي.

المتحدثون في المعرض

ويتحدث خلال المعرض المهندس محمد أبو سعدة رئيس مجلس إدارة الجهاز عن معماريي عشرينيات القرن الماضي والتراث المعماري، وتتحدث الدكتورة سهير زكي حواس، أستاذ العمارة والتصميم العمراني بكلية الهندسة جامعة القاهرة، عن المعماريين الرواد والهوية المصرية، كما يتحدث مهندس استشاري سيف الله أبو النجا رئيس مجلس إدارة جمعية المعماريين المصريين عضو المكتب التنفيذي وأمين صندوق الاتحاد الدولي للمعماريين عن القرن العشرين والتجمعات المهنية.

كما تتحدث الدكتورة ماجدة مصطفى، أستاذ مساعد قسم العمارة بالجامعة الأمريكية عن التعليم المعماري عشرينيات القرن الماضي، وتدير الندوة الدكتورة دليلة الكرداني أستاذ العمارة والتصميم العمراني بكلية الهندسة جامعة القاهرة.

اعتماد الفائزين بجوائز الدولة التقديرية

وكانت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، قد اعتمدت يوم الثلاثاء الماضي أسماء الفائزين بجوائز الدولة التقديرية في مجالات الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية والاقتصادية والقانونية، وذلك بعد الاجتماع الذي عقدته مع الدكتور هشام عزمي أمين عام المجلس الأعلى للثقافة، وأعضاء المجلس، لإجراء التصويت الإلكتروني على الجوائز بقاعة المجلس الأعلى للثقافة.

كما أطلقت وزيرة الثقافة في نهاية مايو 2022 فعاليات الاحتفاء بعشرينيات القرن العشرين، ومؤتمر «عشرينات القرن العشرين.. علامات فارقة وإنجازات مضيئة»، الذي نظمه المجلس الأعلى للثقافة، مدار يومين «29- 30 مايو 2022»، بحضور كوكبة من المثقفين وقيادات وزارة الثقافة.

كما افتتحت وزيرة الثقافة، في 1 يونيو الجاري، معرض الفن المصري في عشرينيات القرن الماضي، الذي ينظمه قطاع الفنون التشكيلية بمجمع الفنون بالزمالك «قصر عائشة فهمي»، يستمر المعرض حتى الأول من أغسطس المقبل.