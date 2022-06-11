استشاري طب وقائي يقدم نصائح لتجنب الإصابة بضربة الشمس والإجهاد الحراري

قال الدكتور شريف حتة استشاري الطب الوقائي والصحة العامة، إنّ الجسم يحاول أن يصل إلى مرحلة الاتزان في درجة الحرارة، إذ يكتسب الحرارة من الأشياء الباردة ويفقد الحرارة من خلال العرق ولمس الأشياء الباردة، وإذا وقع خلل، فإن الإنسان يفقد السوائل وتحدث حالة من عدم الاتزان في درجة حرارة جسم الإنسان ما ينتج عنه بعض التأثيرات التي قد يكون لها تداعيات خطيرة.

ضربة الشمس والإجهاد الحراري كلاهما خطير.. ويحتاج إلى تدخل سريع

وأضاف استشاري الطب الوقائي والصحة العامة في حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر: «من أشهر ما يتعرّض له الإنسان في مثل هذا الجو ضربة الشمس والإجهاد الحراري، كلاهما خطير جدًا ويحتاج إلى تدخل سريع».

ضربة الشمس تؤدي إلى ارتفاع شديد في درجة الحرارة

وتابع استشاري الطب الوقائي أنَّ ضربة الشمس تؤدي إلى ارتفاع شديد في درجة الحرارة، ويحدث فقدان في الوعي وإحمرار شديد في الجلد، ويجب على المواطن القيام ببعض الأشياء حتى لا يتضرر من أشعة الشمس مثل المشي في الظل واستخدام قبعة رأس وتناول المياه بكميات كبيرة وارتداء ملابس قطنية شفافة حتى تعكس أشعة الشمس.

وأكّد أن شرب المياه في هذه الفترة شيء حيوي، إذ تحمي الجسم وتعوض الجلد والقلب والكليتين: «العطش يعتبر درجة أولى من درجات الجفاف، ويجب أن نحافظ على تناول المياه باستمرار، وفي اليوم يجب أن نتناول من 2 لتر إلى 3 لترات مياه، لكن في الصيف يمكننا الزيادة عن هذا القدر».